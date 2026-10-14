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Қоғам

Алматылық тұрғын метроға кіріп, қылмыстық іске ілікті

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 14:47 Фото: Zakon.kz
Алматы метросында жолаушының сөмкесінен оқ-дәрі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға "Алатау" станциясында болған.

"Полицейлер көлік қауіпсіздігі қызметімен бірлесіп, рентген жабдығының көмегімен тексеру жүргізді. Жолаушының сөмкесінен калибрі 5,45 миллиметрлік екі патрон табылып, тәркіленді", – делінген хабарламада.

Ер адам ұсталып, процестік шешім қабылдау үшін Бостандық аудандық полиция қызметкерлеріне тапсырылды.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

2026 жылғы қыркүйекте осы станцияда қалтасынан заңсыз зат салынған түйіншек табылған жолаушы ұсталған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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