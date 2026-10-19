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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасын құттықтады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 14:49 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасын Касабланкада өткен Әлем кубогы кезеңіндегі жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 19 қазанда президенттің кеңесшісі – баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Telegram-арнасында жазды.

Осы жеңістің нәтижесінде спортшыларымыз Халықаралық семсерлесу федерациясының (FIE) рейтингінде алғаш рет бірінші орынға шықты", – делінген хабарламада.

Қасым-Жомарт Тоқаев спортшылар әлемнің ең айтулы додаларында Қазақстанның көк туын желбірете беруіне тілектес екенін білдірді.

19 қазанға қараған түні семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы финалда Ресей құрамасын 45:40 есебімен жеңді. Ұлттық құрама сапында Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов өнер көрсетті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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