#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+5°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+5°
$
452.59
507.67
5.48
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Ленинград облысының губернаторы Александр Дрозденконы қабылдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің Ленинград облысының губернаторы Александр Дрозденконы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 16:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің Ленинград облысының губернаторы Александр Дрозденконы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесуде Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық серіктестікті дамытуда өңіраралық ықпалдастықтың маңызды рөл атқаратыны атап өтілді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ленинград облысының өнеркәсіп және көлік-логистика салаларындағы әлеуетіне тоқталып, Қазақстанның осы өңірмен өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейтуге дайын екенін растады.

Президенттің айтуынша, Ленинград облысымен сауда-экономикалық байланыстар қарқынды дамып келеді. Былтыр өзара тауар айналымы 400 миллион доллардан асқан.

Александр Дрозденко қонақжайлық танытқаны үшін Мемлекет басшысына алғыс айтып, Ресей президенті Владимир Путиннің сәлемін жеткізді.

Губернатор Ұлы Отан соғысы жылдарында Ленинград үшін шайқасқан қазақстандықтардың батырлығы мен қаһармандығын ерекше атап өтті. Олардың ерлігі туралы естеліктердің көздің қарашығындай сақталатынын айтты.

Кездесуде өнеркәсіп, атом энергетикасы, көлік және агроөнеркәсіп кешені салаларында бірлескен жобаларды іске асыру перспективалары талқыланды. Сондай-ақ мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты тереңдету мүмкіндіктері қарастырылды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей арасындағы одақтастық қатынастарды нығайтуға қосқан үлесі үшін Александр Дрозденконы II дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Тоқаев әскери бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын тапсырды
17:01, 19 қазан 2026
Тоқаев әскери бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын тапсырды
Тоқаев Қызылорда облысының әкімін қабылдады
17:01, 21 мамыр 2026
Тоқаев Қызылорда облысының әкімін қабылдады
Президент қабылдауы, Ақорда, Қасым-Жомарт Тоқаев, Ерлан Қарин
18:21, 14 қазан 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев Ерлан Қаринді қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 қазан 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 қазан 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 қазан 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Максим Самородов против Нуралы Алип в матче Зенит - Ахмат
01:19, 20 қазан 2026
"Не хочу вдаваться в подробности": Максим Самородов высказался о проигрыше "Зениту"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: