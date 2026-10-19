Республика күні қарсаңында Астанада тауарлар жеңілдікпен сатылады
Фото: akorda.kz
Астанада Республика күніне орай тұрғындарға бірқатар тауарды жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік беретін акциялар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 19 қазанда елорда әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Астанада 17–27 қазан аралығында Республика күніне арналған Republic Day және Bereke Fest республикалық акциялары өтіп жатыр. Осы кезеңде елорда тұрғындары мен қонақтары азық-түлік пен өзге де тауарларды төмендетілген бағамен сатып ала алады", – делінген хабарламада.
Жеңілдіктер мен арнайы ұсыныстардың негізгі кезеңі 21–27 қазан аралығында өтеді. Осы күндері елорданың сауда орталықтары мен дүкендерінде түрлі санаттағы тауарлар жеңілдікпен сатылады.
Акцияларға ҚР Сауда және интеграция министрлігі мен жергілікті атқарушы органдар бастамашы болған.
Іс-шаралар халық үшін тауарлардың қолжетімділігін арттыруға, отандық өндірушілерді қолдауға және ішкі сауданы дамытуға бағытталған.
Republic Day акциясына қатысатын сауда нысандарының мекенжайлары:
- - Қабанбай батыр даңғылы, 62.
- - Тұран даңғылы, 37.
- - І. Жансүгіров көшесі, 8/1.
- - Тұран даңғылы, 24.
- - Қабанбай батыр даңғылы, 21.
- - Ж. Нәжімеденов көшесі, 26.
- - Сығанақ көшесі, 17Б.
- - Нұрғиса Тілендиев даңғылы, 12А.
- - Ахмет Байтұрсынұлы көшесі, 34.
- - Тұран даңғылы, 53В.
Bereke Fest акциясына қатысатын сауда нысандарының мекенжайлары:
- - Тұран даңғылы, 55Д.
- - Ақжол көшесі, 28.
- - Ж. Нәжімеденов көшесі, 26.
- - Нұрғиса Тілендиев даңғылы, 15.
- - Субханбердин көшесі, 2/1.
- - Бөгенбай батыр көшесі, 26.
- - Абай даңғылы, 48, «Жаннұр» сауда үйі.
- - Кенесары көшесі, 4, «Эмират» тұрғын үй кешені.
- - Абылай хан даңғылы, 27/3, «Азия Сити» сауда үйі.
- - Тұран даңғылы, 65.
- - Қабанбай батыр даңғылы, 21, Asia Park сауда-ойын-сауық орталығы.
- - Қабанбай батыр даңғылы, 6/2.
- - Шыңғыс Айтматов көшесі, 44.
- - Достық көшесі, 18, «Москва» бизнес орталығы.
- - Масаты көшесі, 24.
- - Ұлы Дала даңғылы, 88.
- - Қошқарбаев даңғылы, 15А.
- - С. Асфендияров көшесі, 1.
- - Жұмекен Нәжімеденов көшесі, 34А.
- - Сығанақ көшесі, 1Б, Tumar сауда үйі.
- - А. Байтұрсынұлы көшесі, 34, Jibek Joly сауда-ойын-сауық орталығы.
- - Кенесары көшесі, 38.
- - Сағадат Нұрмағамбетов көшесі, 21, «Балқадиша» тұрғын үй кешені.
- - Әнет баба көшесі, 7, «Қыран» тұрғын үй кешені.
- - Тұран даңғылы, 45.
- - Қорғалжын тасжолы, 43.
- - А. Байтұрсынұлы көшесі, 29А.
- - Кенесары көшесі, 80.
- - Қабанбай батыр даңғылы, 9/2.
- - Мәңгілік Ел даңғылы, 53.
- - Ұлы Дала даңғылы, 61.
- - Иманбаев көшесі, 7А.
- - Қошқарбаев даңғылы, 56.
- - Аманжолов көшесі, 32.
- - Мұхамедханов көшесі, 19.
- - Төле би көшесі, 46.
- - Төле би көшесі, 57.
- - Бөкейхан көшесі, 8.
- - Бөкейхан көшесі, 20.
- - Сарайшық көшесі, 8.
- - Ұлы Дала даңғылы, 27.
- - Конституция көшесі, 22.
- - Алматы көшесі, 11.
- - Сығанақ көшесі, 2.
- - Әл-Фараби көшесі, 9/1.
- - Қалдаяқов көшесі, 17.
- - Тыныбаев көшесі, 18.
- - Ұлы Дала даңғылы, 41/4.
Бұған дейін Алматы тұрғындары 2026 жылғы 17 және 18 қазанда азық-түлікті қай жерден арзанға сатып ала алатынын жазған едік.
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