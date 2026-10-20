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Қоғам

Көлік ұрлап, жол апатына түскен күдіктілер тағы бір көлікті айдап әкеткен

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 13:47 Фото: Zakon.kz
Қостанай облысында полиция қызметкерлері екі көлікті заңсыз иемденді деген күдікпен 19, 26 және 30 жастағы үш жергілікті тұрғынды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қостанай облысы Полиция департаментінің 2026 жылғы 19 қазандағы мәліметінше, ер адамдар ГАЗ-33023 автокөлігін айдап әкеткен. Алайда олардың жолға шығуы көп ұзамай жол-көлік оқиғасымен аяқталған. Соған қарамастан, күдіктілер көлік жүргізуді тоқтатпаған.

Сол күні олар қаланың солтүстік бөлігіне барып, тағы бір көлікті – Audi маркалы автокөлікті заңсыз иемденген болуы мүмкін.

Полиция қызметкерлері үш күдіктінің барлығын анықтап, ұстады. Алдын ала мәлімет бойынша, олардың мас күйде болғаны анықталған.

"Көлік құралдарын заңсыз иемдену деректері бойынша үш күдіктінің барлығына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда", – деп хабарлады Қостанай облысының Полиция департаменті.

Полиция көлік құралын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иемденудің өзі қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.

Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында тасжолда жеңіл автокөлік аударылып, үш әйел зардап шеккен болатын. Полицияның 2026 жылғы 19 қазандағы мәліметінше, көлік қозғалысы кезінде артқы дөңгелек тұсында техникалық ақау пайда болып, жүргізуші көлік тізгініне ие бола алмай қалған болуы мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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