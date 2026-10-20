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Қоғам

Астаналық зейнеткерді полиция сегіз жыл бойы іздеген

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 14:06 Фото: Zakon.kz
Бурабай аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Оңтүстік Кореяға жұмысқа орналастыру сылтауымен жасалған алаяқтық деректері бойынша қылмыстық істерді тергеп жатыр. Күдікті – Астананың 69 жастағы тұрғыны, деп хабарлайды Zakon.kz.

2018 жылы әйел қазақстандықтарға шетелден жұмыс тауып беруге көмектесуге уәде еткен. Жәбірленушілердің бірі – Зеленый Бор ауылының тұрғыны. Ол сол жылдың қыркүйегінде күдіктіге 300 мың теңге берген. Алайда ақшаны алғаннан кейін әйел байланысқа шығуды тоқтатқан. Ал ақмолалық уәде етілген жұмысқа орналаса алмаған.

"Алдын ала мәлімет бойынша, оның әрекетінен тоғыз адам зардап шеккен. Олардың әрқайсысы әйелге 300 мыңнан 350 мың теңгеге дейін ақша берген", – деп хабарлады 2026 жылғы 19 қазанда Ақмола облысының полиция департаменті.

Осыдан кейін күдікті тергеуден бой тасалаған. Тек 2026 жылдың күзінде ол ұсталып, қамауға алынған. Сондай-ақ әйелдің 2001 жылы алаяқтық жасағаны үшін сотталғаны белгілі болды.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Полиция қажетті тергеу әрекеттерін жүргізуде.

Бұған дейін Астананың тағы бір тұрғыны қазақстандықтарды Түркия мен Вьетнамға еш кедергісіз әрі оңай жіберуге уәде берген. Алдын ала мәлімет бойынша, ол осы алаяқтық әрекеттері арқылы 15 млн теңге алған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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