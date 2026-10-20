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Қоғам

Астанада қар жауып, түнде −5°C-қа дейін суытады: Алматы мен Шымкентте ауа райы қандай болады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 16:24 Фото: Zakon.kz
Алдағы күндері Астанада жаңбыр мен қар жауып, түнде ауа температурасы −5°C-қа дейін төмендейді. Алматыда жаңбыр жауып, түнде +1°C-қа дейін салқындайды. Ал Шымкентте жауын-шашынсыз ауа райы сақталып, күндіз +20°C-қа дейін жылы болады.

Бұл туралы "Қазгидрометтің" 2026 жылғы 21–23 қазанға арналған болжамында айтылған.

Астана

21 қазанда күн ала бұлтты болады. Түнде аздаған жауын-шашын, яғни жаңбыр мен қар, күндіз аздаған жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14, екпіні 15–20 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +6…+8°C болады.

22 қазанда күн ала бұлтты болып, жаңбыр мен қар жауады. Солтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +1…+3°C, күндіз +4…+6°C болады.

23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде −5…−3°C, күндіз +2…+4°C болады.

Алматы

21 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +4…+6°C, күндіз +15…+17°C болады.

22 қазанда күн ала бұлтты болып, таңертең және күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8, екпіні 13 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°C, күндіз +14…+16°C болады.

23 қазанда күн ала бұлтты болып, ара-тұра жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8, екпіні 13 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +1…+3°C, күндіз +8…+10°C болады.

Шымкент

21 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +18…+20°C болады.

22 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +17…+19°C болады.

23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 8–13, екпіні 15–20 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°C, күндіз +15…+17°C болады.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстандағы жылдың суық жартыжылдығына арналған консультативтік маусымдық ауа райы болжамын ұсынған еді. Оған сәйкес, 2026 жылғы қараша мен 2027 жылғы наурыз аралығында ел аумағында ауа температурасы +25°C пен −18°C аралығында құбылып, жаңбыр, қар және жылбысқы қар жауады деп күтіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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