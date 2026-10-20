Астанада қар жауып, түнде −5°C-қа дейін суытады: Алматы мен Шымкентте ауа райы қандай болады
Бұл туралы "Қазгидрометтің" 2026 жылғы 21–23 қазанға арналған болжамында айтылған.
Астана
21 қазанда күн ала бұлтты болады. Түнде аздаған жауын-шашын, яғни жаңбыр мен қар, күндіз аздаған жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14, екпіні 15–20 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +6…+8°C болады.
22 қазанда күн ала бұлтты болып, жаңбыр мен қар жауады. Солтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +1…+3°C, күндіз +4…+6°C болады.
23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде −5…−3°C, күндіз +2…+4°C болады.
Алматы
21 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +4…+6°C, күндіз +15…+17°C болады.
22 қазанда күн ала бұлтты болып, таңертең және күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8, екпіні 13 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°C, күндіз +14…+16°C болады.
23 қазанда күн ала бұлтты болып, ара-тұра жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8, екпіні 13 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +1…+3°C, күндіз +8…+10°C болады.
Шымкент
21 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 5–10 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +18…+20°C болады.
22 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 8–13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +17…+19°C болады.
23 қазанда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 8–13, екпіні 15–20 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5°C, күндіз +15…+17°C болады.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстандағы жылдың суық жартыжылдығына арналған консультативтік маусымдық ауа райы болжамын ұсынған еді. Оған сәйкес, 2026 жылғы қараша мен 2027 жылғы наурыз аралығында ел аумағында ауа температурасы +25°C пен −18°C аралығында құбылып, жаңбыр, қар және жылбысқы қар жауады деп күтіледі.