#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Қоғам

Қазақстанда бензин мен дизельге салынатын қосымша акцизді төмендету ұсынылды

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 09:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Ұлттық экономика министрлігі бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынына, газохолға, бензанолға, нефрасқа, жеңіл көмірсутектер қоспасына және экологиялық отынға акциз мөлшерлемелерін бекіту туралы үкімет қаулысына өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобада мұнай өнімдерінің көтерме бағасы өскен кезде қолданылатын өзгермелі қосымша акциздің үлесін 95%-дан 50%-ға дейін төмендету ұсынылған.

Бұл 2026 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданыста болған тәртіпке қайта оралуға мүмкіндік береді.

Өзгерістердің мақсаты – мұнай өндіруші ұйымдардың экономикалық тиімділігін арттыру, сондай-ақ саладағы кәсіпорындарды дамыту мен жаңғыртуға инвестиция салу мүмкіндіктерін кеңейту.

Күтілетін нәтижелерге 2027 жылғы қаңтарда қол жеткізу жоспарланған.

Жоба "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Қоғамдық талқылау 2026 жылғы 5 қарашаға дейін жалғасады.

Бұған дейін Қазақстанда белгіленген шекті бағадан жоғары бағамен сатылатын бензин мен дизель отынына акциз есептеу қағидалары өзгертілгенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
11:03, 15 қыркүйек 2026
Бензин мен дизель отынының акцизі: көтерме баға өскен кездегі есептеу тәртібі өзгерді
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
10:23, 10 желтоқсан 2025
Қазақстанда бензин, дизель отыны және басқа мұнай өнімдеріне акциз мөлшерлері бекітілді
АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
09:13, 05 ақпан 2025
Жанармай сатудан түскен қосымша табыс бюджетке бағытталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Бүгін
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Бүгін
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках &quot;Панатинаикоса&quot;
13:53, Бүгін
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках "Панатинаикоса"
Сборная Казахстана по парадзюдо на награждении
13:50, Бүгін
Сборная Казахстана установила историческое достижение по медалям на Азиатских Пара играх
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: