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Қоғам

"Бірден 102-ге қоңырау шалыңыз": полиция қазақстандықтарға маңызды ескерту жасады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 13:36 Фото: Zakon.kz
Астана қаласының Полиция департаменті 2026 жылғы 21 қазанда азаматтарға алаяқтардан сақ болуды ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық қорғаушылардың мәліметінше, телефон және интернет арқылы жасалатын алаяқтық жағдайлары жиілеген.

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"Күмәндансаңыз, бірден 102 нөміріне қоңырау шалыңыз", – деп ескертті полиция.

Тәртіп сақшылары смартфонның цифрлық әлемге ашылатын есік екенін атап өтті.


"Алаяқтар бұл есікті сирек бұзып кіреді. Көбіне оны өз қолыңызбен ашуыңызды сұрайды", – деп түйіндеді Астана қаласының Полиция департаменті.

Бұған дейін Қазақстан полициясы интернет-алаяқтардың жаңа психологиялық айласы туралы ескерткен еді. Абай облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, қаскөйлер алдымен өздерін байланыс операторларының немесе түрлі ұйымдардың қызметкерлері, кейін полиция қызметкерлері ретінде таныстырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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