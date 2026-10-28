Күзгі демалыс – 2026: полиция оқушылардың ата-аналарына үндеу жасады
Тәртіп сақшылары ата-аналар баласының қайда жүргенін, кіммен уақыт өткізетінін, үйден шыққан соң қайда баратынын және қашан оралатынын білуі маңызды екенін атап өтті.
Сондай-ақ балалармен көшеде, қоғамдық орындарда өзін ұстау және бейтаныс адамдармен қарым-қатынас жасау ережелерін алдын ала талқылау ұсынылды.
"Демалыс кезінде балалардың үйден тыс жерде бос уақытын қалай өткізетініне назар аудару қажет. Олардың қауіпті жерлерге, қараусыз қалған ғимараттар мен құрылыс нысандарына баруына жол бермеу керек. Сондай-ақ бөтеннің мүлкін бүлдіру, жанжалға қатысу, ұсақ бұзақылық және өзге де заңға қайшы әрекеттер үшін жауапкершілік бар екенін ескерткен жөн. Балалардың әлеуметтік желілердегі әрекетін қадағалау да маңызды. Оларға интернетте бейтаныс адамдармен сөйлесудің қаупін түсіндіріп, күмәнді онлайн-топтар мен қауіпті челлендждерге қатысудан сақтандыру қажет", – делінген Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Полиция кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, ең алдымен, отбасынан басталатынын еске салды.
"Баламен сенімді қарым-қатынас орнату, оның қызығушылықтарына көңіл бөлу, араласатын ортасын білу және мінез-құлқындағы өзгерістерді дер кезінде байқау ықтимал қауіптердің алдын алуға көмектеседі. Тек шектеу қоюмен шектелмей, ережелерді сақтау баланың өзі мен айналасындағылардың қауіпсіздігі үшін неліктен қажет екенін түсіндіру маңызды", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Осыған байланысты полиция ата-аналар мен заңды өкілдерді күзгі демалыс кезінде оқушылардың бос уақытын ұйымдастыруға жауапкершілікпен қарауға шақырды.
Ересектердің мұқият болуы, қарапайым сақтық шараларын сақтау және алдын алу жұмыстарын дер кезінде жүргізу балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оқыс оқиғаларға жол бермеуге көмектеседі.
Қазақстанда оқушылардың күзгі демалысы 2026 жылғы 26 қазанда басталды және 1 қарашаны қоса алғанда жалғасады. Сабақ 2 қарашада басталады.