#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
447.94
502.32
5.52
Қоғам

Президент: Республика күні – күллі халқымыздың басын қосатын жалпыұлттық бірегей мереке

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 13:30 Фото: akorda.kz
Республика күні – бүкіл халықты біріктіретін жалпыұлттық мереке. Егемендікті нығайтып, мемлекеттілікті дамыту – әр азаматтың ортақ міндеті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Президент мерекелік құттықтауда атап өтті.

"Егемендік пен Тәуелсіздік – бәрінен қымбат қазынамыз, ең асыл құндылығымыз! Сондықтан мемлекеттігімізді күшейтіп, еліміздің іргесін бекіте түсу – баршамыздың қасиетті борышымыз", – делінген құттықтауда.

Сондай-ақ егемендікке ата-бабалардың қайсар рухы мен мықты ерік-жігерінің арқасында қол жеткізілгені атап өтілді. Тәуелсіздік жолында құрбан болған азаматтардың және бостандық үшін күрескен тұлғалардың есімі халық жадында сақталатыны айтылды.

Құттықтауда аға буынның ел үшін атқарған еңбегі мен тарихи мұраға деген құрметтің артып келе жатқанына да назар аударылған. Әсіресе, жастардың ұлттық тарихты тереңірек танып, оған құрметпен қарауы оң үрдіс ретінде бағаланған.

"Біздің тарихымыз – ұлы жеңістердің, мәңгілік мұралар мен теңдессіз дәстүрлердің шежіресі", – делінген мәтінде.

Сондай-ақ елдің іргесін мемлекетшіл, отаншыл, парасатты, адал әрі еңбекқор азаматтар нығайтатыны атап өтілді.

Солардың бірі Әбдірашит Доспанов. Мерекелік жиында 40 жылдан астам уақыт еңбек етіп келе жатқан "Еңбек Даңқы" наградасының толық кавалері Әбдірашит Қойшыбекұлы Доспановқа "Қазақстанның Еңбек Ері" атағын беру туралы шешім қабылданды.

Ол кәсіби шеберлігі мен еңбекке адалдығының арқасында сала дамуына үлес қосып, жас мамандарға тәлімгерлік етіп келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Церемония вручения государственных наград, государственные награды, вручение медалей, вручение орденов, церемония награждения, награждение, орден, ордена, медаль, медали
13:36, Бүгін
Республика күнінің қарсаңында адал еңбегімен үлгі болған екі мыңнан астам азамат марапатталды
День государственных символов, флаг Казахстана, флаг РК, поднятие государственного флага Казахстана, церемония поднятия государственного флага РК, поднятие флага РК, церемония поднятия флага РК
10:44, 19 қазан 2026
Қазақстандықтар Республика күнінде қалай демалады
Республика күні, 25 қазан, Қазақстан
08:50, 25 қазан 2025
Қазақстан бүгін еліміздегі жалғыз ұлттық мереке - Республика күнін тойлауда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Бүгін
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Бүгін
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Бейбарыс Аширбай
17:30, Бүгін
LIVE: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на чемпионате мира до 19 лет
Фрагмент боя Жадыры Калтай (в синем) на чемпионате мира-2026
17:29, Бүгін
Казахстанская боксёрша Калтай проиграла американке на чемпионате мира несмотря на нокдаун
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: