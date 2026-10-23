#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
447.94
502.32
5.52
Қоғам

Республика күнінің қарсаңында адал еңбегімен үлгі болған екі мыңнан астам азамат марапатталды

Церемония вручения государственных наград, государственные награды, вручение медалей, вручение орденов, церемония награждения, награждение, орден, ордена, медаль, медали, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 13:36 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында ел дамуына үлес қосқан 2 мыңнан астам азаматқа мемлекеттік наградалар табысталатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы марапатталатындар арасында білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларының қызметкерлері, жұмысшылар, еңбек ардагерлері мен кәсіпкерлер бар екенін атап өтті.

"Сонымен бірге бүгін мемлекетімізді көркейтуге белсене атсалысқан, адал еңбегімен көпке үлгі болған 2 мыңнан астам азамат марапатталады. Соның ішінде 270-ке жуық білім-ғылым, денсаулық сақтау саласының қызметкеріне, 473 жұмысшы мамандығы өкілдеріне және 129 еңбек ардагеріне, сондай-ақ, 200-ден астам шағын және орта бизнес өкіліне мемлекеттік награда тапсырылады. Бәріңізге құтты болсын!" – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент ауыл шаруашылығында ұзақ жыл еңбек етіп, тәжірибесін жастарға үйретіп жүрген механизатор Сергей Пустыльниковтің еңбегіне арнайы тоқталды.

"Осы айтулы күнде біз Солтүстік Қазақстан облысының Шал ақын ауданынан келген механизатор Сергей Николаевич Пустыльниковке лайықты құрмет көрсетеміз. Ол отыз жылдан бері ауыл шаруашылығы саласында жемісті жұмыс істеп, жиған тәжірибесін жас буынға үйретіп келеді. Адал еңбегі мен толайым табысы үшін Сергей Николаевич Пустыльников ІІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен марапатталады", – деді мемлекет басшысы.

Тоқаев ұстаздар мен медицина қызметкерлеріне қолдау көрсетіп, олардың еңбегін құрметтеу маңызды міндет екенін жеткізді.

"Біз ұлт саулығын нығайту және зияткер ұрпақ тәрбиелеу ісіне баса мән беріп отырмыз. Ұстаздар мен дәрігерлер қауымына жан-жақты қолдау көрсету және олардың еңбегіне зор құрметпен қарау – маңызды міндет. Бүгін аға мейірбике Анар Рахманбекқызы Әбдіқұловаға және ұлағатты ұстаз Сәлима Ибраиымқызы Жұмамұратоваға "Шапағат" медалі табысталады. Қоғамдық келісім – егемендігіміздің мызғымас кепілі. Бүгін ырысты ынтымағымызды нығайту жолында жемісті еңбек етіп жүрген бір топ азаматқа "Ел бірлігі" ордені табысталады", – деді президент.

Сөз соңында мемлекет басшысы еңбек адамдарына құрмет көрсету мемлекеттік саясаттың өзегі екенін атап, барша қазақстандыққа ризашылығын білдірді.


"Еліміздің абыройын асырып жүрген еңбек адамдарына құрмет көрсету – мемлекеттік саясатымыздың өзегі. Мен Республика күні қарсаңында сіздерге және барша отандастарымызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Мемлекеттігіміздің мызғымас тұғыры мәңгі болсын! Қастерлі Отанымыз – Қазақстан өсіп-өркендей берсін!" – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында мәдениет, білім және спорт салаларында еңбек сіңірген бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табысталатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:32, Бүгін
Президент сазгер Алтынбек Қоразбаевқа "Отан" орденін табыстады
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
12:51, 24 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
13:26, Бүгін
Ойы ұшқыр, бәсекеге қабілетті, отаншыл және адал азаматтарды тәрбиелеуіміз керек – Президент
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Бүгін
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Бүгін
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Бейбарыс Аширбай
17:30, Бүгін
LIVE: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на чемпионате мира до 19 лет
Фрагмент боя Жадыры Калтай (в синем) на чемпионате мира-2026
17:29, Бүгін
Казахстанская боксёрша Калтай проиграла американке на чемпионате мира несмотря на нокдаун
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: