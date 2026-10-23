Республика күнінің қарсаңында адал еңбегімен үлгі болған екі мыңнан астам азамат марапатталды
Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында ел дамуына үлес қосқан 2 мыңнан астам азаматқа мемлекеттік наградалар табысталатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы марапатталатындар арасында білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларының қызметкерлері, жұмысшылар, еңбек ардагерлері мен кәсіпкерлер бар екенін атап өтті.
"Сонымен бірге бүгін мемлекетімізді көркейтуге белсене атсалысқан, адал еңбегімен көпке үлгі болған 2 мыңнан астам азамат марапатталады. Соның ішінде 270-ке жуық білім-ғылым, денсаулық сақтау саласының қызметкеріне, 473 жұмысшы мамандығы өкілдеріне және 129 еңбек ардагеріне, сондай-ақ, 200-ден астам шағын және орта бизнес өкіліне мемлекеттік награда тапсырылады. Бәріңізге құтты болсын!" – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент ауыл шаруашылығында ұзақ жыл еңбек етіп, тәжірибесін жастарға үйретіп жүрген механизатор Сергей Пустыльниковтің еңбегіне арнайы тоқталды.
"Осы айтулы күнде біз Солтүстік Қазақстан облысының Шал ақын ауданынан келген механизатор Сергей Николаевич Пустыльниковке лайықты құрмет көрсетеміз. Ол отыз жылдан бері ауыл шаруашылығы саласында жемісті жұмыс істеп, жиған тәжірибесін жас буынға үйретіп келеді. Адал еңбегі мен толайым табысы үшін Сергей Николаевич Пустыльников ІІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен марапатталады", – деді мемлекет басшысы.
Тоқаев ұстаздар мен медицина қызметкерлеріне қолдау көрсетіп, олардың еңбегін құрметтеу маңызды міндет екенін жеткізді.
"Біз ұлт саулығын нығайту және зияткер ұрпақ тәрбиелеу ісіне баса мән беріп отырмыз. Ұстаздар мен дәрігерлер қауымына жан-жақты қолдау көрсету және олардың еңбегіне зор құрметпен қарау – маңызды міндет. Бүгін аға мейірбике Анар Рахманбекқызы Әбдіқұловаға және ұлағатты ұстаз Сәлима Ибраиымқызы Жұмамұратоваға "Шапағат" медалі табысталады. Қоғамдық келісім – егемендігіміздің мызғымас кепілі. Бүгін ырысты ынтымағымызды нығайту жолында жемісті еңбек етіп жүрген бір топ азаматқа "Ел бірлігі" ордені табысталады", – деді президент.
Сөз соңында мемлекет басшысы еңбек адамдарына құрмет көрсету мемлекеттік саясаттың өзегі екенін атап, барша қазақстандыққа ризашылығын білдірді.
"Еліміздің абыройын асырып жүрген еңбек адамдарына құрмет көрсету – мемлекеттік саясатымыздың өзегі. Мен Республика күні қарсаңында сіздерге және барша отандастарымызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Мемлекеттігіміздің мызғымас тұғыры мәңгі болсын! Қастерлі Отанымыз – Қазақстан өсіп-өркендей берсін!" – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
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