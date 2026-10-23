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Қоғам

Президент сазгер Алтынбек Қоразбаевқа "Отан" орденін табыстады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында мәдениет, білім және спорт салаларында еңбек сіңірген бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табысталатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 13:32 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында мәдениет, білім және спорт салаларында еңбек сіңірген бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табысталатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент белгілі сазгер, ұстаз Алтынбек Қоразбаевтың қазақ өнеріне қосқан үлесін атап өтті.

"Осы мерекелік жиынға төл мәдениетіміздің көрнекті өкілі, белгілі сазгер, ұстаз Алтынбек Қоразбаев қатысып отыр. Оның әндері бірнеше буынның жүрегіне жол тауып, қазақ өнерінің алтын қорына қосылды. Мен бүгін Алтынбек Қоразбаевқа ең жоғары марапат – "Отан" орденін табыстаймын", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы даңқты альпинист Қазбек Уәлиевтің жетістіктеріне де тоқталды.

"Қазір арамызда даңқты альпинист Қазбек Уәлиев отыр. Ол дүние жүзінің ең биік шыңдарын бағындырып, әлемдік альпинизмнің аңызына айналды. Мен Қазбек Шәкімұлының ерен еңбегін ескере отырып, оны ІІ дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттауды ұйғардым", – деді президент.

Сондай-ақ Тоқаев ерекше балаларды оқытуға озық тәсілдер енгізіп жүрген педагог Наталья Сафиулинаның еңбегін жоғары бағалады.

"Наталья Викторовна Сафиулина жоғары педагогикалық шеберлігімен, кәсібилігімен және сүйікті ісіне адалдығымен көрінді. Жаңашыл ұстаз ерекше балаларды оқытуда озық тәсілдер енгізіп отыр. Мемлекет шын мәнінде инклюзивті қоғам қалыптастыруға үлес қосып жүрген осындай педагогтерді әрдайым қолдайды. Білім беру саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Наталья Викторовна Сафиулинаға "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" атағы беріледі", – деді мемлекет басшысы.

Президент өнер қайраткерлерімен бірге мәдени мұраны зерттеп, сақтауға атсалысып жүрген ғалымдардың еңбегі де құрметке лайық екенін айтты.


"Сондай-ақ руханиятымыздың өрісін кеңейтуге зор үлес қосып жүрген өнерпаз, танымал опера әншісі Талғат Маратұлы Мұсабаевқа "Қазақстанның халық әртісі" атағы беріледі. Өнер қайраткерлерімен қатар, мәдениет саласын зерттеген ғалымдардың да еңбегі зор құрметке лайық. Осы орайда, музей ісін дамытуға және тарихи-мәдени мұрамызды сақтауға белсене атсалысып жүрген белгілі өлкетанушы Бауыржан Өзбекәліұлы Жәнібековке "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" атағы беріледі. Сонымен қатар ұлағатты ұстаз, өнертанушы ғалым Эльмира Сәкенқызы Сұлтанғалиеваға "Құрмет" ордені табысталады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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13:36, Бүгін
Республика күнінің қарсаңында адал еңбегімен үлгі болған екі мыңнан астам азамат марапатталды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күні қарсаңында бір топ азаматқа жоғары мемлекеттік наградаларды табыстады. Президент өз сөзінде елімізде қажырлы еңбегінің арқасында нағыз еңбек адамы атанған азаматтар өте көп екенін атап өтті. «Бүгін арамызда Мұрат Кеңесұлы Қаражұманов отыр. Ол 45 жылға жуық табанды еңбек етіп, ауыл шаруашылығын дамытуға зор үлес қосты. Майталман механизатор жас мамандарға жол көрсетіп, мол тәжірибесін бөлісуде. Бұл салада Қаражұмановтар әулетінің 30-дан астам өкілі жұмыс істейді. Олардың жалпы еңбек өтілі 600 жылдан асады», – деді Президент. Мұрат Кеңесұлы Қаражұмановқа «Қазақстанның Еңбек Ері» атағын беру туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ, жұмысшы мамандықтары жылы аясында адал еңбегімен Қазақстанның дамуына үлес қосып жүрген азаматтарды марапаттау дәстүрі жалғасуда. Бүгінгі мерекеде Сергей Петрович Чернобай да құрметке ие болды. Ол – еңбегі ерен кенші, «Шахтер даңқы» белгісінің толық кавалері, отандық көмір өндірісінде аты аңызға айналған тұлға. Оның отбасы да адал еңбектен табыс тауып, өндіріс саласында 150 жылдан астам еңбек өтілі бар. Сергей Петрович Чернобайға жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілді. Сондай-ақ, Александр Анатольевич Касицин «Еңбек Даңқы» орденінің толық иегері ретінде танылып, еңбек жолын қарапайым зоотехниктен бастап еліміздегі ең озық агроөнеркәсіп шаруашылықтарының бірінің басшысына дейін көтергені үшін «Отан» орденімен марапатталды. Қазақстанның еңбек сіңірген журналисі Сергей Васильевич Харченко өз ісін жақсы көретін, Отанын шексіз сүйетін жан ретінде I дәрежелі «Барыс» орденінің иегері атанды. Ғылым саласында әйгілі археолог Зейнолла Самашев «Берел қорғанын» ашып, оны жан-жақты зерттеуге зор үлес қосса, картография зерттеушісі Мұхит-Ардагер Сыдықназаров төл тарихымызды түгендеуге атсалысты. Ұлттық ғылымды өркендетуге сіңірген еңбегін ескере отырып, қос ғалымға Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мемлекеттік сыйлық табысталды. Бүгін осы сыйлық алғаш рет беріледі. Спорт саласында еліміздің атын шет мемлекеттерге танытып жүрген Шавкат Рахмонов II дәрежелі «Барыс» орденімен марапатталды. Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толуына орай, бірнеше этно-мәдени орталықтың өкілдеріне «Ел бірлігі» ордені берілді. Мәдениет саласына сіңірген еңбегі үшін белгілі өнер майталмандары – Болат Әбділманов, Тамараасар Жанқұл, Шынар Жанысбекова «Қазақстанның халық әртісі» атағына лайық деп танылды. Ал Нина Жмеренецкая, Бақыт Қажыбаев, Зарина Алтынбаева, Әйгерім Алтынбек және ауыл шаруашылығы саласында қызмет етіп жүрген Иван Сауэр «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» атағын алды. Президент барша марапатталған азаматтарға алғыс білдіріп, олардың еңбегін жоғары бағалады. «Еліміз үшін ұлт саулығын сақтайтын дәрігердің, саналы ұрпақ тәрбиелейтін ұстаздың, ауылдағы шаруа мен өндірістегі жұмысшының, яғни әрбір кәсіп иесінің еңбегі айрықша маңызды. Бұл – кез келген өркениетті қоғамға тән мызғымас заңдылық. Елдігіміз еңселі, егемендігіміз баянды болсын! Көк туымыз мәңгі желбіресін! Баршаңызға амандық, табыс тілеймін!» – деді Мемлекет басшысы.
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