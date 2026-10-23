Қазақстанда күн −18°С-қа дейін суытады
Мамандардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстік-шығысында жауын-шашын, негізінен қар жауады.
24 қазанда елдің шығысында, ал 24 және 26 қазанда Қарағанды облысында да қар күтіледі.
Маңғыстау облысында аздаған жаңбыр жауып, күндіз найзағай ойнайды, шаңды дауыл тұрады. 24 қазанда елдің шығысы мен оңтүстік-шығысында қалың қар жауып, боран соғады.
Ал батыста, солтүстік-батыста және Ұлытау облысында жауын-шашын болмайды.
"Ел аумағында тұман түсіп, солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде көктайғақ болады", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Сондай-ақ түнде елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында −1…−8°С-қа дейін үсік жүреді.
Алдағы үш күнде ауа температурасы мынадай болады:
- - Батыста: күндіз +11…+18°С.
- - Солтүстікте: түнгі температура −4…−10°С-тан 0…+5°С-қа дейін жоғарылайды. Күндіз +2…+7°С-тан +6…+11°С-қа дейін өзгереді.
- - Орталықта: түнде −2…−10°С. Күндіз ауа температурасы біртіндеп 0…+5°С-тан +5…+12°С-қа дейін көтеріледі.
- - Шығыста: түнде −5…−10°С, таулы аудандарда −13…−18°С. Күндіз −5…+5°С.
- - Оңтүстікте: күндіз +8…+15°С.
- - Оңтүстік-шығыста: күндіз ауа температурасы біртіндеп +2…+7°С-тан +6…+12°С-қа дейін жоғарылайды. Таулы аудандарда −1…−6°С болады.
Бұған дейін өскемендік тревел-блогер Сымбат Рамазановтың алғашқы қар жауған өңірлердің тұрғындарына әзіл түрінде нұсқаулық ұсынған видеосы туралы жазған едік.