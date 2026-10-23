23 қазандағы саудада доллар бағамы тағы өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,96 теңгеге өсіп, 451,05 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,09 теңгеге көтеріліп, 5,60 теңгеге жетті.
Қытай юанінің бағамы 0,27 теңгеге өсіп, 67,42 теңге болды.
Ақша айырбастау орындарында валюталарды сатып алу және сату бағамдары мынадай:
- - доллар – 450,7 / 453 теңге;
- - еуро – 504 / 508,3 теңге;
- - рубль – 5,38 / 5,51 теңге.
23 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы да өсіп жатыр.
Лондонның ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,86 долларға қымбаттап, 114,03 долларға жетті.
Нью-Йорктің NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,85 долларға қымбаттап, 100,32 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша доллар – 447,94 теңге, еуро – 502,32 теңге, рубль – 5,52 теңге болды.
23 қазанның бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталарының қандай бағаммен сатып алынып, сатылғанын мына жерден білуге болады.