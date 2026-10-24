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Қоғам

Боралдайда қазақстандық әйел көлігімен дүкеннің қабырғасын бұзып кірген

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 11:19 Фото: pexels
Алматы облысының Боралдай кентінде әйел көлік тізгініне ие бола алмай, дүкеннің қабырғасын бұзып, ішіндегі тауарлар қойылған сөрелерді бүлдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желіде жарияланған кадрларға қарағанда, оқиғадан ешкім зардап шекпеген. Видеода көлік жүргізушісі өзіне ұстама болғанын да айтады.

Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаның барлық мән-жайы тексеру қорытындысы бойынша анықталатынын хабарлады.

Сондай-ақ полиция қызметкерлері жүргізушіні жауапкершілікке тартқаны белгілі болды.

"Оған қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес хаттама толтырылды", – деп хабарлады Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін Көкшетау маңында жантүршігерлік жол апаты болғанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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