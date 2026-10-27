#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
451.05
504.95
5.6
Қоғам

Астана мен Алматыда үсік жүреді: 27-29 қыркүйектегі үш мегаполистің ауа райы болжамы

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 09:16 Фото: Zakon.kz
Алдағы күндері Астана мен Алматыда түнгі үсік жүріп, тұман түсуі мүмкін. Ал Шымкентте түнде де жылы ауа температурасы сақталады. Еліміздің үш мегаполисінде де жауын-шашын күтілмейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 27, 28 және 29 қазанға арналған ауа райы болжамында мәлімдеді.

Астанадағы ауа райы болжамы

  • 27 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік бағыттағы желдің жылдамдығы – 2-7 м/с. Түнде ауа температурасы -1-ден -3°С-қа дейін төмендейді, күндіз +8...+10°С болады.
  • 28 қазан: көшпелібұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Батыстан, солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Түнде -1...-3°С, күндіз +8...+10°С.
  • 29 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Батыстан, солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы – 5-10 м/с. Түнде -1...-3°С, күндіз +6...+8°С.

Алматыдағы ауа райы болжамы

  • 27 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Түнде -1...-3°С-қа дейін үсік жүреді, күндіз +11...+13°С болады.
  • 28-29 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Түнде 0...+2°С, күндіз +12...+14°С.

Шымкенттегі ауа райы болжамы

  • 27 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы – 8-13 м/с. Түнде +3...+5°С, күндіз +17...+19°С болады.
  • 28-29 қазан: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы – 8-13 м/с. Түнде +3...+5°С, күндіз +16...+18°С күтіледі.

Бұған дейін алдағы күндері Қазақстанда антициклонның әсерінен ауа райы жауын-шашынсыз болатыны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Күз, ауа райы болжамы, Астана, Алматы, Шымкент, 20 қыркүйек, 21 қыркүйек, 22 қыркүйек
12:48, 20 қыркүйек 2026
Астана, Алматы, Шымкент. Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью
16:54, 24 қыркүйек 2026
Астанада үсік жүреді, Шымкентте найзағай ойнап, жаңбыр жауады: 25–27 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы
16:24, 22 қазан 2026
Алматыда қар жауып, түнде –6°С-қа дейін суытады: үш қалаға арналған үш күндік ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпионат мира по борьбе
12:01, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: Багдат Сабаз победил соперника из Китая в "утешиловке"
Бейбит Жукаев выхолит на матч Кубка Дэвиса
11:50, Бүгін
Бейбит Жукаев снялся с матча против теннисиста из Гонконга на Challenger в Сеуле
&quot;Всегда напоминал благородного рыцаря&quot;: эксперт Глазунов о триумфе Кейна на &quot;Золотом мяче&quot;
11:36, Бүгін
"Всегда напоминал благородного рыцаря": эксперт Глазунов о триумфе Кейна на "Золотом мяче"
Рыбакина и Путинцева в игре в паре за сборную РК
11:33, Бүгін
Казахстанское дерби во втором круге Токио: как играли между собой Рыбакина и Путинцева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: