#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Инвестицияға қатысты мәселелермен "Бәйтерек" холдингі белсендірек айналысатын болады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 11:48 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында тағам өнеркәсібіндегі жобаларды қаржыландыруды созбалаңға салмай, ауыл шаруашылығын технологиялық тұрғыдан жаңғырту қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, "Бәйтерек" холдингі тағам өнеркәсібі саласында жалпы құны 500 миллиард теңгеден асатын әлеуеті зор жобалар тізімін дайындаған.

"Соның бәрін табысты жүзеге асыру үшін қолжетімді әрі жеңілдетілген шарттармен қаржы бөлу мәселесін созбалаңға салмай, сапалы жобаларды дереу жүзеге асыру керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент ауыл шаруашылығы саласын технологиялық тұрғыдан жаңғыртудың да уақыты келгенін атап өтті.


"Елімізде шығарылатын технологиялық тұрғыдан сапасы жоғары тракторлар мен комбайндардың санын көбейту қажет. Бұл – өзекті мәселе. Осылайша, біз ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыра түсеміз", – деді мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
12:07, Бүгін
Президент Үкімет пен Ұлттық банкке инфляцияны төмендету үшін бірлесіп жұмыс істеуді тапсырды
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
13:10, 08 қыркүйек 2025
Тоқаев: Озық агроэкономикаға көшу үшін Үкіметтің нақты жоспары болуы керек
Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы
11:24, Бүгін
Жолдау-2026: логистика инфрақұрылымын дамытуға баса мән беру қажет
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
13:07, Бүгін
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
Нападающий &quot;Барыса&quot; Алихан Омирбеков
12:51, Бүгін
"Барыс" анонсировал сегодняшний матч с минским "Динамо" в КХЛ
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Бүгін
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Чемпионат мира по борьбе
12:29, Бүгін
Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: