Президент Үкімет пен Ұлттық банкке инфляцияны төмендету үшін бірлесіп жұмыс істеуді тапсырды
Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында халықтың табысын арттыру үшін инфляциямен жүйелі күресу қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы соңғы жылдары Үкімет бюджет пен салық жүйесін толық қайта қарағанын атап өтті. Алайда мемлекеттік саясаттың тиімділігі, ең алдымен, азаматтардың әл-ауқаты мен экономикалық белсенділігіне қарай бағаланатынын жеткізді.
"Сондықтан біз үшін ең маңызды мақсат – халықтың табысын ұлғайту. Ол үшін бірінші кезекте инфляциямен жүйелі түрде күресу қажет", – деді президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев инфляцияны азаматтардың әл-ауқатын күн сайын әлсірететін үнсіз жауға теңеді. Оның айтуынша, бағаның өсу қарқыны біршама бәсеңдегенімен, инфляция деңгейі әлі де жоғары.
"Сондықтан, ең алдымен, Үкімет пен Ұлттық банк бірлесіп, үйлесімді жұмыс істеуі керек. Инфляцияны тежеп, төмендету қажет. Бұл – аса маңызды міндет", – деді мемлекет басшысы.
Президент Үкіметке бюджет және салық саясатын байыпты жүргізу қажеттігін айтты. Сондай-ақ экономиканың өндірістік әлеуетін күшейтіп, бизнестің өнімділігін арттыруға қолайлы жағдай жасау керектігін атап өтті.
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