#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Тоқаев: Қазақстанда кәсіби энергетиктер саусақпен санарлық

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 11:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның энергетика саласындағы мәселелерге назар аударып, бірқатар қалада энергия өндіретін қуаттарды іске қосу мерзімі бұзылып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, қазіргі жағдайда электр энергиясымен қамтамасыз етілу әр мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін, тіпті экономикалық егемендігін айқындайтын шешуші факторға айналды.

"Қазіргі кезеңді, шын мәнінде, "электр дәуірі" деуге болады. Қазақстан үшін шикізаттық артықшылығын энергетика мен технология салаларындағы тұрақты ілгерілеуге айналдыру аса маңызды. Ашығын айтқанда, бұл бағытта мәселе жетерлік. Елімізде кәсіби энергетиктер саусақпен санарлық, ал энергетика мәселелеріне арналған форумдар мен пікірталастар таңғаларлық жиілікпен әрі кең ауқымда өткізіледі", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның энергетика саласы жыл сайын елеулі тапшылыққа тап болатынын атап өтті. Соның салдарынан қыста электр энергиясын тұтыну шарықтаған кезде көрші елдерден оны жоғары бағамен сатып алып, жазда әлдеқайда төмен бағамен кері қайтаруға тура келеді.

"Міне, осындай қарапайым "бизнес" ондаған жыл бойы жалғасып келеді. Маған мұны энергетика саласындағы қалыпты тәжірибе деп түсіндіреді. Сондықтан кезінде Балқашта құрылысы басталып кеткен жылу электр орталығының жұмысын тұралатып тастағанына таңғалуға да болмайды. Қазір де Түркістанда, Қызылордада, Алматыда және Екібастұзда энергия өндіретін қуаттарды іске қосу мерзімі бұзылып жатыр", – деді Президент.

Мемлекет басшысы Қазақстанның Еуразиядағы негізгі көлік хабы ретіндегі орнын нығайту үшін де бірқатар маңызды міндетті орындауы қажет екенін айтты. Ең алдымен, халықаралық бағыттарды қоса алғанда, көлік саласын толық цифрландыру керек.


"Жасанды интеллект дәуірінде жаһандық транзит ағындарын қағаз жүкқұжаттар арқылы басқару – ақылға қонымсыз әрекет. Бұл – ешқайда апармайтын ең қысқа жол", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:13, Бүгін
Өте маңызды міндет – Президент Жолдауда мемлекеттік басқарудың сапасын жақсартуды тапсырды
Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода
13:23, 22 сәуір 2026
Президент Орталық Азиядағы су тапшылығы мен экологиялық қауіптерді атады
Қасым-Жомарт Тоқаев аса маңызды материалдар саласындағы серіктестікке назар аударып, Қазақстан минералдар мен сирек кездесетін металдар кеніне бай екенін айтты – Біз Корей Үкіметі стратегиялық басымдыққа ие ресурстар деп таныған мыс, хром, титан және басқа да элементтерді өндіреміз. Ал Кореяның озық технологияны өркендетуде мол тәжірибесі бар. Осыны ескеріп, геологиялық барлау, кен игеру, аса маңызды материалдарды терең өңдеуге қатысты толық циклді инвестициялық жобалардың тізімін жасақтауды ұсынамын, – деді Мемлекет басшысы. Президент көлік байланысын кеңейту мәселесін өте өзекті деп санайды. Осы орайда, Орталық Азияның географиялық тұрғыдан оңтайлы орналасуы тұтас Еуразияның көлік-логистика жүйесін нығайтуға мол мүмкіндік береді. – Бұл істе Транскаспий халықаралық көлік бағытының маңызы зор. Оның басым бөлігі Қазақстан аумағымен өтеді. Бүгінде Азия мен Еуропа арасындағы құрлық арқылы тасымалдың 85 пайызға жуығы аталған бағдарға тиесілі. Өткен жылы Орта дәліз бойымен контейнерлік тасымал көлемі 36 пайызға көбейді. Биылғы 8 айда 18 пайыз шамасында айтарлықтай өсім көсетті. Алдағы екі жылда бағдардың өткізу қабілетін 6 миллион тоннадан 10 миллион тоннаға дейін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Корей компаниялары осы бағыт бойындағы инфрақұрылымдық жобаларды ілгерілетуге атсалыса алады. Қазақстан Үкіметі корей серіктестерімізге арналған инвестициялық жобалар портфелін жасақтауда, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
16:55, 16 қыркүйек 2026
Тоқаев Орта дәліздің өткізу қабілетін 10 млн тоннаға дейін арттыру жоспарын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
13:07, Бүгін
Хамзат Чимаев заявил о готовности преследовать Шона Стрикленда в любом дивизионе
Нападающий &quot;Барыса&quot; Алихан Омирбеков
12:51, Бүгін
"Барыс" анонсировал сегодняшний матч с минским "Динамо" в КХЛ
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Бүгін
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Чемпионат мира по борьбе
12:29, Бүгін
Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: