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Қоғам

Қазақстанда медицина қызметкерлерінің жалақысы қаншаға өседі

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 14:22 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігі медицина қызметкерлерінің жалақысына қосылатын үстемеақының мөлшерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 2026 жылғы 28 қазанда президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін учаскелік қызметтің 77 мың маманына үздіксіз еңбек өтілі үшін қосымша ақы төлеу жоспарланғанын мәлімдеді.

Министрліктің мәліметінше, үстемеақы мөлшері қызметкердің үздіксіз еңбек өтіліне қарай белгіленеді. Ол лауазымдық жалақының 50%-ына дейін жетуі мүмкін.

Үстемеақыны мынадай мөлшерде белгілеу ұсынылып отыр:

  • - үздіксіз еңбек өтілі 2 жылдан асқандарға – лауазымдық жалақысының 20%-ы;
  • - 3 жылдан асқандарға – 30%-ы;
  • - 5 жылдан асқандарға – 50%-ы.

Ведомствоның хабарлауынша, ең жоғары үстемеақы тағайындалған жағдайда жалпы практика дәрігерлерінің айлық жалақысы ауылдық жерлерде 760 мың теңгеге, ал қалаларда 607 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін.


"Ауылдық жерлерде еңбек өтілі ең жоғары санатқа жататын жалпы практика дәрігерлерінің жалақысы 534 мыңнан 760 мың теңгеге дейін, ал орта буын медицина қызметкерлерінікі 284 мыңнан 401 мың теңгеге дейін өсуі мүмкін. Қалаларда осы санаттағы жалпы практика дәрігерлерінің жалақысы 425 мыңнан 607 мың теңгеге дейін, орта буын медицина қызметкерлерінікі 224 мыңнан 318 мың теңгеге дейін көтерілуі мүмкін", – деп нақтылады Денсаулық сақтау министрлігі.

Еңбек өтілі аз мамандардың да жалақысын көтеру көзделген. Ауылдық жерлерде жалпы практика дәрігерлерінің жалақысы 386 мыңнан 450 мың теңгеге дейін, орта буын медицина қызметкерлерінікі 221 мыңнан 256 мың теңгеге дейін өсуі мүмкін.

Қалаларда еңбек өтілі аз жалпы практика дәрігерлерінің жалақысы 307 мыңнан 358 мың теңгеге дейін, орта буын медицина қызметкерлерінікі 173 мыңнан 202 мың теңгеге дейін көтерілуі мүмкін.

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек жүйесіндегі психологтар мен әлеуметтік қызметкерлерге де арнайы қолдау шаралары ұсынылып отыр. Олардың жұмысының ерекшелігін ескере отырып, психоэмоциялық жүктеме үшін қосымша ақы төлеу мәселесі қарастырылуда.

Денсаулық сақтау министрлігі медицина қызметкерлерінің жалақысы 2021 жылдан бері кезең-кезеңімен көтеріліп келе жатқанын еске салды.

Президент Жолдауында мұғалімдерге қатысты да пікір білдірді. Оның айтуынша, кез келген өзгеріс ұстаздардың жұмысын жеңілдетіп, артық жүктемесін азайтуға бағытталуы керек. Алайда іс жүзінде бұл міндет әлі толық орындалмай отыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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