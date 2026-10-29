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Қоғам

Олжас Бектенов ең төменгі жалақыны көтеру жөнінде тапсырма берді

Тенге, деньги, обмен валют, налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, повышение тарифов, долг, долги, задолженность, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 15:01 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 29 қазанда Үкімет отырысында әлеуметтік реформаларға қатысты бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол әлеуметтік реформаларды азаматтардың жағдайын ескере отырып, жан-жақты талдау негізінде және байыппен жүргізу қажеттігін атап өтті.

"Осыған байланысты қысқа мерзімде мынадай жұмыстарды жүргізуді тапсырамын. Еңбек министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен және екінші деңгейлі банктермен бірлесіп, 1 желтоқсанға дейін отбасылардың нақты жағдайын барынша толық есепке алу үшін цифрлық жүйелерді интеграциялауды қамтамасыз ету тапсырылды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, мемлекеттік қолдау шараларын кезең-кезеңімен енгізуді пилоттық режимде қамтамасыз ету қажет", – деді Бектенов.

Сондай-ақ Еңбек министрлігіне пилоттық жобаны енгізу және отбасының әл-ауқатын бағалау әдістемесіне қатысты нормативтік-құқықтық актілерді жедел қабылдауды қамтамасыз ету тапсырылды.

"Барлық деңгейдегі әкімдер әлеуметтік саясаттың жаңа тәсілдерін енгізу бойынша халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жалғастыруы керек. Еңбек, Ұлттық экономика және Қаржы министрліктеріне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап айлық ең төменгі жалақыны 110 мың теңгеге дейін көтеруді қамтамасыз етуді тапсырамын", – деп толықтырды премьер-министр.

Бұған дейін Қазақстанда ең төменгі жалақы 110 мың теңгеге дейін көтерілетіні туралы жазған болатынбыз.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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