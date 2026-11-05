"Қазгидромет" Астана мен тағы бірнеше қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 5 қарашада Қазақстанның бірнеше қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, 5 қарашада Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Алматы және Павлодар қалаларында, ал түнде Астана мен Талдықорған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, баяу жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
Сондай-ақ "Қазгидромет" мамандары дауылды ескерту жариялады. Еліміздің кейбір өңірлерінде -3°С-қа дейін үсік түсіп, қар жауып, шаңды дауыл соғуы мүмкін.
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