#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
452.91
509.43
5.53
Қоғам

"Қазгидромет" Астана мен тағы бірнеше қаланың тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 09:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 5 қарашада Қазақстанның бірнеше қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, 5 қарашада Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Алматы және Павлодар қалаларында, ал түнде Астана мен Талдықорған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, баяу жел, тұман, инверсия) үйлесімі.

Сондай-ақ "Қазгидромет" мамандары дауылды ескерту жариялады. Еліміздің кейбір өңірлерінде -3°С-қа дейін үсік түсіп, қар жауып, шаңды дауыл соғуы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
10:53, Бүгін
30 жыл күткен балабақша әлі ашылған жоқ: Атыраудағы 2 млрд теңгелік нысан неге бос тұр
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
09:06, 24 қазан 2026
Қазгидромет Алматы, Астана және тағы бірнеше қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:02, 26 қазан 2026
"Қазгидромет" Алматы, Астана және тағы бірнеше қала тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина на подаче в матче с Фродин
11:40, Бүгін
Елена Рыбакина провела тренировку в Индиан-Уэллсе перед стартом Итогового турнира WTA
Ислам Махачев
11:28, Бүгін
Ислам Махачев отказался от титульного боя за один день до анонса: версия Даны Уайта
Sportskeeda спрогнозировал исход матча &quot;Кайрата&quot; с &quot;Аталантой&quot; в Лиге чемпионов
10:57, Бүгін
Sportskeeda спрогнозировал исход матча "Кайрата" с "Аталантой" в Лиге чемпионов
Мирра Андреева и Кончита Мартинес позируют
10:38, Бүгін
"Я немного потеряла уважение к ней": Пегула призвала Андрееву быть скромнее
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: