#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Мемлекет басшысы 2027 жылы Қазақстанда қандай әлем чемпионаттары өтетінін айтты

2027 жылы Қазақстанда бокс, дзюдо, таэквондо, үстел теннисі және киберспорттан әлем чемпионаттары өтеді. Сондай-ақ еліміз шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігін қабылдайды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 13:52 Сурет: akorda.kz
2027 жылы Қазақстанда бокс, дзюдо, таэквондо, үстел теннисі және киберспорттан әлем чемпионаттары өтеді. Сондай-ақ еліміз шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігін қабылдайды.

Бұл туралы Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Азия ойындары мен Азия пара ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсімінде айтты.

Мемлекет басшысының пікірінше, бүгінде спорт елдің халықаралық беделінің бір көрсеткішіне әрі қоғамдық дипломатияның құралына айналды.

"Біз спорттың осы әлеуетін толығымен пайдалануымыз қажет. Қазақстан спорт державасы ретіндегі позициясын дәйекті түрде нығайтып, елімізде ең жоғары деңгейдегі жарыстарды ұйымдастырып келеді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, 2027 жылы бірқатар ірі жарыс елордада өтеді. Көктемде Астана УЕФА-ның 51-конгресін де қабылдайды. Бұл жиынға әлемнің түкпір-түкпіріндегі кәсіпқой футболшылар мен жанкүйерлер қызығушылық танытады.

Тоқаев мұндай ауқымды іс-шараларды өткізу үшін салалық министрлік пен спорт федерациялары, Үкімет пен Ұлттық олимпиада комитеті бірлесе жұмыс істеуі қажет екенін атап өтті.

"Өйткені мұнда Қазақстанның абырой-беделі сынға түседі. Бұл жарыстардың бәрі еліміздің имиджін арттыруға, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымды, туризмді, отандық спорт мектебін дамытуға қызмет етеді", – деді Президент.

Биыл Астанада Дүниежүзілік допингке қарсы күрес агенттігінің (WADA) конгресі өтеді.


"Қазақстан таза, допингсіз спортты ілгерілету, озық халықаралық стандарттар мен тәжірибелерді енгізу үшін күш салуға әзір. Спорттағы адал бәсекелестік қағидаттары мемлекетіміздің стратегиялық бағдарының негізіне айналған әділеттілік идеясына толығымен сай келеді", – деді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Астана 2027 жылы үстел теннисінен әлем чемпионатын қабылдайды
19:56, 27 мамыр 2025
Астана 2027 жылы үстел теннисінен әлем чемпионатын қабылдайды
Шорт-трек: Астанада жасөспірімдер арасында Әлем кубогының кезеңі мен әлем чемпионаты өтеді
18:31, 13 шілде 2026
Астанада шорт-тректен жасөспірімдер арасында Әлем кубогының кезеңі мен әлем чемпионаты өтеді
Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
19:02, 14 қараша 2025
Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Виктор Мозес на тренировке &quot;Кайсара&quot;
16:15, Бүгін
Виктор Мозес уйдёт из "Кайсара" после вылета команды в Первую лигу
Кори Гауфф отбивает мяч на &quot;Уимблдоне&quot;
15:49, Бүгін
Гауфф высказалась о конфликте Андреевой и Пегулы на тренировке в Индиан-Уэллсе
Александр Мартынович бежит с мячом
15:24, Бүгін
"Кайрат" объявил о начале продаж билетов на матч Лиги конференций против "Мьёльбю"
Токаев и спортсмены на общем фото
14:49, Бүгін
Какие награды и кому вручил Токаев на встрече с ведущими казахстанскими спортсменами
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: