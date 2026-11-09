Қазақстандықтарға Шенген визасын алуды жеңілдету бойынша Еуроодақпен келіссөздер қалай жүріп жатыр
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Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы Шенген визасын алу тәртібін жеңілдету жөніндегі келіссөздер біршама ілгеріледі. Бұл туралы 2026 жылғы 9 қарашада ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер келіссөздердің қай сатыға жеткенін және тараптардың жыл соңына дейін келісімге қол қоюы мүмкін бе деп сұрады. Сондай-ақ виза құнына, өтініштерді қарау мерзіміне және визаны рәсімдеу шарттарына қатысты қандай мәселелер әлі келісілмегенін нақтылағысы келді.
"Келіссөздердің егжей-тегжейін, әрине, ашып айтпаймын. Келіссөздер едәуір ілгеріледі, қазір де жалғасып жатыр. Көптеген мәселе бойынша түсіністік танытқан еуропалық әріптестерімізге ризамыз. Оң нәтижені көп күтпейміз деп үміттенемін", – деді Жанболат Үсенов.
Журналистер қазақстандықтар үшін визалық алымды азайту мәселесі әлі де күн тәртібінде бар ма деп сұрады. Сондай-ақ виза беруден бас тартудың себебі көрсетілген жағдайда төленген алымның бір бөлігін қайтару мүмкіндігі талқыланып жатқанын не талқыланбай жатқанын білгісі келді.
"Келіссөздердің егжей-тегжейін айта алмаймын. Бірақ сіздер көтерген мәселелерді біз Қазақстан азаматтары әзірге визасыз бара алмайтын елдердің әрқайсысымен талқылаймыз. Кез келген елмен келіссөз жүргізгенде көздейтін басты мақсатымыз – Қазақстан азаматтары үшін визасыз режимге қол жеткізу. Оған дейін визалық алымдарды азайту, визалардың қолданылу мерзімін ұзарту, визаға қажетті құжаттар санын қысқарту сияқты мақсаттарымыз бар. Осы мәселелердің бәрін әр елмен келіссөз барысында талқылаймыз", – деді СІМ өкілі.
2026 жылғы 5 қазанда шетелдегі Қазақстан азаматтарын есепке алу қағидалары жаңартылғаны белгілі болды.
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