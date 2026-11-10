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Қоғам

Абай облысында алтынды заңсыз өндіру ісі бойынша тоғыз адам тергеуге алынды

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 11:08 Фото: primeminister.kz
Абай облысының Жарма ауданында алтынды заңсыз өндірумен айналысқан топтың әрекеті тоқтатылды. Операцияны прокуратураның үйлестіруімен Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) облыстық департаменті жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚМА баспасөз қызметі 2026 жылғы 10 қарашада істің мән-жайын хабарлады.

"Тергеу дерегінше, Жаңғызтөбе кентінен 10 шақырым жерде тиісті рұқсатсыз кен өндірілген. Құрамында алтын бар кенді ашық әдіспен қазып алып, арнайы жабдықпен жуған. Учаскені тексеру кезінде тереңдігі 15 метрге жететін карьер анықталды", – делінген хабарламада.

Агенттіктің мәліметінше, 12 мың текше метрден астам тау жынысы заңсыз қазып алынған. Соның салдарынан 4 мың шаршы метрден астам аумақта топырақтың құнарлы қабаты бүлінген.

"Жедел-іздестіру шаралары барысында іске қатысы бар тоғыз адам анықталды. Кен өндірілген жерден кенді жууға және ұсатуға арналған жабдық, құрамында алтын бар материал салынған жеті қап, екі металл іздегіш, екі тиегіш және бір экскаватор тәркіленді", – деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.

Тергеу жалғасып жатыр. Агенттіктің түсіндіруінше, ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес тергеуге қатысты өзге мәліметтер жария етілмейді.

Бұған дейін, 2026 жылғы 23 қазанда, Қарағанды облысында Балқаш қаласына қарасты Саяқ ауылының маңында темір мен марганец кенін заңсыз өндіру тоқтатылғаны белгілі болған еді. ҚМА дерегінше, кен өндіруді "Vertex Co." және "MiningMetall" серіктестіктерінің директоры ұйымдастырған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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