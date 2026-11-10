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Қоғам

Қазақстанда бес ЖЭО әлі "қызыл аймақта" – оларды бір жылдан кейін "сары аймаққа" көшіру жоспарланып отыр

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 15:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовтің айтуынша, Қазақстанда бес жылу электр орталығы (ЖЭО) әлі де "қызыл аймақта", деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министр оларды бір жылдан кейін "сары аймаққа" көшіру жоспарланып отырғанын 2026 жылғы 10 қарашада Үкіметте өткен брифингте айтты.

"Бір жылдан кейін оларды „сары аймаққа" көшіруді жоспарлап отырмыз. Бұл рейтингті 2023 жылдан бері қолданып келеміз. Бүгінде 19 ЖЭО-ның бесеуі ғана „қызыл аймақта" қалды", – деді Ерлан Ақкенженов.

Министрдің мәліметінше, 2023 жылдан бері "Тарифті инвестицияға айырбастау" бағдарламасы аясында 1 трлн теңгеден астам қаражат бөлінген.


"Бұл қаражаттың барлығы электр энергиясын өндіретін және жеткізетін нысандардың, сондай-ақ жылу желілерінің жағдайын жақсартуға жұмсалды. Аталған нысандарды бір жылдан кейін „сары аймаққа" көшіруді жоспарлап отырмыз", – деді Ерлан Ақкенженов.

Бұған дейін Қазақстанның үш өңірінде тұрғындар үйлеріне берілетін жылудың сапасына шағымданғанын хабарлаған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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