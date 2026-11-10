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Қоғам

ЕАЭО-ның кедендік шекарасында қолма-қол ақшаны ұстап қалу тәртібі нақтыланды

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 15:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қаржы министрі 2026 жылғы 5 қарашадағы бұйрығымен Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) кедендік шекарасы арқылы өткізілетін қолма-қол ақша мен ақша құралдарын ұстап қалу (тоқтата тұру) қағидаларына өзгерістер енгізді.

Негізгі өзгеріс – енді ұлттық қауіпсіздік органдары да ақпарат алмасуға қатысады.

Бұған дейін мемлекеттік кірістер органдары құқық қорғау органдары мен қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті орган ұсынған мәліметтер негізінде шара қабылдайтын. Енді шекарадан өткізілетін қаражаттың қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға немесе жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қатысы болуы мүмкін екені туралы ұлттық қауіпсіздік органдарынан түскен ақпарат та ескеріледі.

Қағидаларға сәйкес, мемлекеттік кірістер органдары аталған органдармен бірлесіп, осы әрекеттерге қарсы шара қолданады. Ұсынылған ақпарат негізінде ЕАЭО-ның кедендік шекарасы арқылы өткізілетін қолма-қол ақша немесе ақша құралдары ұстап қалынуы мүмкін.

Ұстап қалынған қаражат сұрау салу негізінде, оның сақталуына жауапты адамның қатысуымен беріледі. Қаражатты беру туралы акт екі данада жасалады.

Бұйрық 2026 жылғы 20 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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