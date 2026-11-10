ЕАЭО-ның кедендік шекарасында қолма-қол ақшаны ұстап қалу тәртібі нақтыланды
Негізгі өзгеріс – енді ұлттық қауіпсіздік органдары да ақпарат алмасуға қатысады.
Бұған дейін мемлекеттік кірістер органдары құқық қорғау органдары мен қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті орган ұсынған мәліметтер негізінде шара қабылдайтын. Енді шекарадан өткізілетін қаражаттың қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға немесе жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қатысы болуы мүмкін екені туралы ұлттық қауіпсіздік органдарынан түскен ақпарат та ескеріледі.
Қағидаларға сәйкес, мемлекеттік кірістер органдары аталған органдармен бірлесіп, осы әрекеттерге қарсы шара қолданады. Ұсынылған ақпарат негізінде ЕАЭО-ның кедендік шекарасы арқылы өткізілетін қолма-қол ақша немесе ақша құралдары ұстап қалынуы мүмкін.
Ұстап қалынған қаражат сұрау салу негізінде, оның сақталуына жауапты адамның қатысуымен беріледі. Қаражатты беру туралы акт екі данада жасалады.
Бұйрық 2026 жылғы 20 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.