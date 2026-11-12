Іссапарда тұру және ұшу шығындары өтелетін лауазымды тұлғалардың тізімі жаңартылды
Ел ішіндегі іссапарлар кезінде тұрғын үй жалдау шығындары елді мекенге байланысты 10,7 немесе 5 АЕК шегінде өтелетін тұлғалардың тізімі толықтырылды. Оған Қауіпсіздік Кеңесі төрағасының орынбасары, астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың әкімдері енгізілді.
Бизнес-класпен ұшу шығындары өтелетін тұлғалардың қатары да кеңейді. Тізімге Президент Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары, Қауіпсіздік Кеңесі төрағасының орынбасары, Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының басшысы және оның орынбасарлары қосылды.
Шетелге іссапар кезінде бірінші класпен және бизнес-класпен ұшуға құқығы бар лауазымды тұлғалардың санаттары нақтыланды. Сондай-ақ лауазымды тұлғалардың қай санатына "люкс", "жартылай люкс" немесе "стандарт" санатындағы қонақүй нөмірлерінің ақысы өтелетініне қатысты өзгерістер енгізілді.
ҚР Президентіне, вице-президентіне, Премьер-министріне, Құрылтай төрағасына, Қазақстан Халық Кеңесінің төрағасына және Қауіпсіздік Кеңесі төрағасының орынбасарына еріп жүретін адамдардың қонақүйде тұру шығындары нақты жұмсалған сома бойынша өтеледі. Бұған нөмірді брондау ақысы да кіреді.
Өзге қызметкерлерге төленетін тәуліктік шығыстардың жалпы нормалары өзгерген жоқ.
Қаулы 2026 жылғы 22 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.