Үкімет қызметтік іссапар шығындарын оңтайландыруды жоспарлап отыр
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қаржы министрлігі бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге баруға жұмсалған шығындарды өтеу қағидаларына өзгерістер енгізуді көздейтін үкімет қаулысының жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түзетулердің мақсаты – бюджеттік бағдарламаларды тексеру қорытындысы бойынша іссапарларға бөлінетін бюджет шығындарын оңтайландыру.
Қаржы министрлігінің мәліметінше, өзгерістерді қабылдау қызметтік іссапарларға, соның ішінде шетелге сапарларға жұмсалатын мемлекеттік қаражат шығынын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Алайда нақты қандай өзгерістер енгізілетіні айтылмаған.
Құжат "Ашық НҚА" порталында жарияланып, 5 қарашаға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Қолданыстағы қағидалар ҚР Еңбек кодексінің 127-бабының 6-тармағына сәйкес бюджет есебінен іссапар шығындарын өтеу тәртібін реттейді.
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