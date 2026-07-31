#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
474.63
544.5
5.92
Құқық

Ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне ауыр еңбек жағдайы үшін берілетін үстемақыны екі есе арттыру жоспарланып отыр

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 09:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ауыл шаруашылығы министрлігі азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар жұмысшыларының еңбегіне ақы төлеу жүйесіне өзгерістер енгізетін Үкімет қаулысының жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжаттың мақсаты – қызметкерлерге лауазымдық жалақысының 100%-на дейін үстемақы белгілеу.

"Жобада мекемені дамытуға бағытталған жұмыс, озық әдістерді тәжірибеде қолдану, жұмыста жоғары жетістіктерге қол жеткізу, аса маңызды немесе шұғыл жұмыстарды орындау, сондай-ақ еңбектің күрделілігі мен қауырттылығы үшін берілетін үстемақы мөлшерін базалық лауазымдық жалақының 50%-нан лауазымдық жалақының 100%-на дейін арттыру көзделген", – делінген құжатта.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, жобаның қабылдануы мемлекеттік сорт сынау жүйесі қызметкерлерінің ынтасы мен жұмысқа қызығушылығын арттыруға, кадрлық әлеуетті сақтап, жаңа білікті мамандарды тартуға, сондай-ақ сорт сынау жүйесінің инновациялық әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 17 тамызға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
10:39, 08 шілде 2026
Мұрағат ісі мен ветеринария мамандарына еңбек жағдайы үшін үстемақы белгіленді
Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур
14:54, 06 ақпан 2026
"Байқоңырда" жұмыс істейтін азаматтық қызметшілерге қосымша ақы белгіленді
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
10:32, 31 наурыз 2026
Қазақстанда ауылдық үстемақылар тағы бір жылға ұзартылмақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Халук Коркмаз
10:31, Бүгін
Двукратный серебряный призёр ЧРК по волейболу "Берел" представил нового главного тренера
World Boxing
10:17, Бүгін
Министр спорта России отреагировал на допуск российских боксёров от World Boxing Головкина
Возможные изменения в ФИФА затронут и Казахстан: в Африке уже высказались
09:58, Бүгін
Возможные изменения в ФИФА затронут и Казахстан: в Африке уже высказались
Владимир Крикунов
09:38, Бүгін
"Стреляют себе в ногу": экс-наставник "Барыса" Крикунов прокомментировал решение IIHF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: