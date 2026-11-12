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Қоғам

Алматыда қаза тапқан әскери қызметшінің жесірі 8 млн теңге өтемақы алу үшін Ұлттық ұланмен соттасты

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 16:43 Фото: pixabay
Қаза тапқан әскери қызметшінің жесірі төрт жылдан кейін ақшалай өтемақы алу үшін сотқа жүгінуге мәжбүр болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы гарнизонының әскери соты "ҚР Ұлттық ұланының әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесін біржолғы ақшалай өтемақы төлеуге міндеттеу туралы талапты қарады.

"Сот талап қоюшының жұбайы әскери бөлімде қызмет атқарғанын және 2022 жылғы 27 қыркүйекте әскери қызмет өткеру кезеңінде жол-көлік оқиғасынан қаза тапқанын анықтады", – деп хабарлады Әскери сот 2026 жылғы 12 қарашада.

Марқұмның артында жұбайы мен төрт баласы қалған. Әйел біржолғы ақшалай өтемақы тағайындау туралы өтініш берген. Алайда өтініш беру үшін белгіленген үш жылдық мерзімді өткізіп алғаны себепті оған бас тартылған.

Іс материалдарын зерделеген сот мерзімді өткізіп алу себептерін дәлелді деп танып, оны қалпына келтірді.


"Сот бірқатар мән-жайды ескерді: талап қоюшының ауыр психоэмоциялық күйі, балаларын тәрбиелеу және материалдық тұрғыдан қамтамасыз ету қажеттілігі, балаларының біріне ота жасалып, ұзақ уақыт оңалтудан өтуі, баспанаға қатысты қиындықтар және мәжбүрлі түрде қоныс аударуы", – делінген хабарламада.

Сот талап қоюшының талаптарын толық қанағаттандырды. "Ұлттық ұланның әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесіне әйелге 8 083 620 теңге мөлшерінде біржолғы ақшалай өтемақы тағайындау міндеті жүктелді.

Сот шешімі заңды күшіне енді.

Бұған дейін Алматыда қалалық полиция басқармасы бастығының бұрынғы орынбасарына қатысты іс қайта қаралып жатқаны белгілі болды. Жазда ол ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқаны және есірткі бизнесіне жәрдемдескені үшін 18 жылға бас бостандығынан айырылған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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