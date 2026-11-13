#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
Қоғам

Жаңа ашылған бизнеске алғашқы үш жылда қысым жасамау ұсынылды

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 12:48 Фото: freepik
Аутсорсинг бағытының жетекшісі, І санатты салық кеңесшісі Ульвия Касумова 2026 жылғы 13 қарашада Астанада өткен Салық форумы аясында шағын және орта бизнестің жағдайын жақсартуға қатысты ұсыныстарын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның сөзінше, жыл басынан бері 400 мыңға жуық жеке кәсіпкер қызметін тоқтатқан.

"Бұл бизнестің қиындықтарға төтеп бере алмай жатқанын көрсетеді. Біз шағын және орта бизнестің жұмыс істеп, дамуына қолайлы жағдай жасалғанын қалаймыз. Қазіргі жағдайда олардың ахуалын одан әрі қиындатпау керек", – деді Касумова.

Оның пікірінше, жаңадан ашылған бизнеске алғашқы жылдары қысым жасамаған жөн. Бұл кәсіпкердің нарықта орнығып, дамуына және кейін тиісті салықтарды төлеуіне мүмкіндік береді.

"Менің басты ұсынысым – жаңадан ашылған бизнеске кем дегенде алғашқы үш жылда тиіспеу. Бізде ұйым ашыла салысымен жан-жақтан қыспаққа алынады. Ең маңыздысы, кәсіпкер кәсібін бастағаннан кейін үш жыл бойы ешкімнің қысымынсыз, алаңсыз жұмыс істей алатынын білуі керек. Сонымен қатар салық мөлшерлемелерін де саралау қажет. Жаңа ашылған бизнеске неге еркін жұмыс істеуге мүмкіндік бермеске? Салықтық шегерімді қайтарып, жеңілдетілген салық режимін қолдануына және дамуына жағдай жасау керек", – деді маман.

Касумова кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге мораторий енгізу туралы ұсынысқа да пікір білдірді.

"Кем дегенде шағын және орта бизнеске салықтық тексеру жүргізуге мораторий енгізу қажет деп санаймын. Өйткені 2026 жыл олар үшін өте күрделі болды. Біріншіден, цифрландыру аясында көптеген ақпараттық жүйе енгізілді. Шағын және орта бизнес өкілдері олардың жұмысын әлі толық меңгеріп үлгерген жоқ. Көптеген маман да өзгерістерге бейімделіп үлгермеді. Сондықтан мораторий енгізілсе дұрыс болар еді. Ең болмаса, қандай да бір бұзушылық анықталғанның өзінде айыппұл салмай, өсімпұл есептемеген жөн. Ал мұндай бұзушылықтар көп болуы мүмкін", – деп қосты кеңесші.

Бұған дейін Мемлекет басшысы 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап шағын және орта бизнесті тексеруге үш жылдық мораторий енгізу мәселесін талқылауды ұсынғанын жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
13:29, 22 қазан 2025
Микро және шағын бизнеске үш жылдық салықтық тексеруден босату енгізіледі
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
16:31, 21 тамыз 2026
Декларация тапсыру мүмкін емес: жүйе "500 қатесін" көрсетіп тұр
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
14:39, 23 желтоқсан 2025
2026 жылы бизнеске шамамен 24 млрд теңге субсидия қажет болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока &quot;Турана&quot;
12:52, Бүгін
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока "Турана"
Джош Хокит
12:26, Бүгін
Легенда UFC Веласкес предсказал победу Хокита в титульном бою с Ганом
Усман Нурмагомедов
11:54, Бүгін
"Настоящий позор": менеджер Нурмагомедов Али Абдельазиз извинился за драку с Двалишвили
Арман Царукян
11:28, Бүгін
Арман Царукян считает, что драка Нурмагомедова и Двалишвили была неизбежной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: