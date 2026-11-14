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Қоғам

"Қар аралас жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 15 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, қар, жауын-шашын, 15 қараша, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2026 16:24 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 15 қарашаға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жексенбіде "Қазгидромет" болжамы бойынша, Қазақстанның барлық дерлік аумағында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі. Тек оңтүстік өңірлерде ғана жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Сондай-ақ республикамыз бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа тұманның түсуі, көктайғақтың болуы және желдің екпін алуы жатқызылады.

Қызылорда облысының оңтүстік-батысы мен солтүстігінде, Алматы облысының солтүстігі мен шығысында, сондай-ақ Жетісу облысының оңтүстік-шығысында өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Алматы қаласында алдағы аптада ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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