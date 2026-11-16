Қыс келуге асығар емес: Алматыда күн суытқаннан кейін ауа температурасы +13°С-қа дейін көтеріледі
Астанада күн аздап жылынғаннан кейін түнгі ауа температурасы -7°С-қа дейін төмендейді. Ал Алматы мен Шымкентте, керісінше, күн жылып, ауа температурасы тиісінше +13°С және +20°С-қа дейін көтеріледі. Жаңбыр тек Шымкентте жауады. Қалған екі қалада жауын-шашын күтілмейді.
Астана
- 17 қараша: күн ала бұлтты болады. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде -6…-8°С, күндіз +2…+4°С.
- 18 қараша: күн ала бұлтты болады. Күндіз желдің екпіні секундына 12 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +2…+4°С.
- 19 қараша: күн ала бұлтты болады. Желдің жылдамдығы секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз 0°С шамасында.
Алматы
- 17 қараша: күн ала бұлтты болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +5…+7°С.
- 18 қараша: күн ала бұлтты болады. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +9…+11°С.
- 19 қараша: күн ала бұлтты болады. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +11…+13°С.
Шымкент
- 17 қараша: күн ала бұлтты болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің жылдамдығы секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +14…+16°С.
- 18 қараша: күн ала бұлтты болады, таңертең және күндіз жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +14…+16°С.
- 19 қараша: күн ала бұлтты болады. Күндіз желдің екпіні секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С.
Алдағы үш күнге арналған еліміз бойынша ауа райы болжамымен мына сілтеме арқылы танысуға болады.