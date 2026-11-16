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Қоғам

Бауыржан Шалекенов Қауіпсіздік Кеңесі аппаратының Ақпараттық қауіпсіздік бөлімін басқарады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 14:34 Фото: akorda.kz
Бауыржан Шалекенов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі аппаратының Ақпараттық қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды. Тиісті құжатқа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 16 қарашада Ақорданың Telegram-арнасында хабарланды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Болатұлы Шәлекенов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Ақпараттық қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды", -деп жазылған ресми ақпаратта.

Бұған дейін президент Ермек Сағымбаевты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босатқан еді. Оның орнына Марат Ирменов тағайындалды. Кейін Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚК-нің жаңа төрағасын таныстырып, оған бірқатар міндет жүктеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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