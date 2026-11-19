Қазақстандықтар 2026 жылғы желтоқсанда неше күн демалады
Фото: Zakon.kz
Желтоқсанда аптасына бес күн жұмыс істейтін қазақстандықтар барлығы 9 күн, ал алты күн жұмыс істейтіндер 5 күн демалады, деп хабарлайды Zakon.kz.
16 желтоқсанда Қазақстанда мемлекеттік мереке – Тәуелсіздік күні атап өтіледі. Биыл мереке сәрсенбіге сәйкес келеді. Сондықтан бұл күн бес күндік және алты күндік жұмыс аптасында да демалыс болады. Басқа демалыс күндері ауыстырылмайды.
Мерекеден бөлек, бес күндік жұмыс аптасында сенбі мен жексенбіге барлығы 8 демалыс күні келеді. Ал аптасына алты күн жұмыс істейтіндер желтоқсандағы төрт жексенбіде демалады.
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