19 қарашаға арналған жол болжамы – Қазақстанның бір ғана өңірінде қар аралас жаңбыр күтіледі
Сурет: Telegram/qazavtojol
Бүгін, 19 қарашада, Қазақстанда жауын-шашын тек Солтүстік Қазақстан облысында күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясының баспасөз қызметі ұсынған жол болжамына сәйкес, бейсенбіде облыста қар аралас жаңбыр мен қар жауады деп күтіледі.
"Республикалық маңызы бар автожолдардың кей учаскелерінде көріну қашықтығы азайып, жол тайғақ болуы мүмкін", – деп ескертті компания.
Осыған байланысты жүргізушілерге мынадай кеңес берілді:
- Ауа райы жағдайын ескеріңіз.
- Алдыңыздағы көлікпен қауіпсіз арақашықтық сақтаңыз.
- Жылдамдықты жолдың жағдайына қарай таңдаңыз.
- Күрт маневр жасаудан аулақ болыңыз.
Республикалық маңызы бар автожолдардың қазіргі жағдайы туралы ақпаратты 1403 нөміріне хабарласып білуге болады. Байланыс орталығы тәулік бойы жұмыс істейді.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы 19 қарашаға Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялаған еді.
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