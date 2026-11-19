Жемқорлар жауапкершіліктен құтылмайды – Президент
Президенттің айтуынша, жемқорларға ешқандай аяушылық немесе рақымшылық болмайды.
"Осы ретте сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күрес жүргіземіз. Бұл – біздің табанды ұстанымымыз. Бұған дейін айтқанымдай, жемқорларға ешқандай аяушылық немесе рақымшылық болмайды", – деді Мемлекет басшысы.
Президенттің айтуынша, жемқорлық халықтың сеніміне селкеу түсіреді, елдің дамуына кедергі келтіреді әрі реформалардың нәтижесін жоққа шығарады.
"Сондықтан менің ұстанымым өзгермейді: кінәлілердің ешқайсысы заң жүзіндегі жауапкершіліктен сытылып кете алмайды. Оған лауазымы да, сіңірген еңбегі де, тіпті ықпалды "қамқоршылары" да көмектеспейді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы Конституцияда бекітілген "Заң және Тәртіп" қағидатын Әділетті Қазақстан құрудағы басты ұстанымы деп атады. Оның сөзінше, Қазақстан сенімді серіктес ретінде осы қағидаттың елдегі тұрақты, болжамды әрі ашық ортаның негізіне айналуын қамтамасыз етеді.
Тоқаев елдегі саяси және әлеуметтік-экономикалық реформалар әділдік, отаншылдық, толеранттылық, еңбекқорлық, шығармашылық, зайырлылық және прогресс құндылықтарымен сабақтас екенін айтты. Президенттің пікірінше, Конституцияда баршаның заң мен сот алдында тең екенінің айқын жазылуы реформалардың нәтижесін бекемдей түседі.
"Заң алдында бәрі бірдей болуға тиіс. Сонда ғана біз реформаларды соңына дейін жеткізіп, ел-жұртымыздың үмітін ақтай аламыз", – деді Президент.