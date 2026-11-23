23 қарашада Астана, Алматы және Шымкентте доллар, еуро мен рубль қанша тұрады
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 23 қарашада түске дейін Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары қандай болғанын анықтады.
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір доллар – 455 теңге, бір еуро – 498,77 теңге, бір рубль – 5,56 теңге.
Астана
- Долларды сатып алу бағамы – 452 теңге, сату бағамы – 459 теңге.
- Еуроны сатып алу бағамы – 495 теңге, сату бағамы – 505 теңге.
- Рубльді сатып алу бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,45 теңге.
Алматы
- Долларды сатып алу бағамы – 454 теңге, сату бағамы – 456,4 теңге.
- Еуроны сатып алу бағамы – 498,2 теңге, сату бағамы – 502,7 теңге.
- Рубльді сатып алу бағамы – 5,26 теңге, сату бағамы – 5,37 теңге.
Шымкент
- Долларды сатып алу бағамы – 454 теңге, сату бағамы – 457 теңге.
- Еуроны сатып алу бағамы – 497,2 теңге, сату бағамы – 503 теңге.
- Рубльді сатып алу бағамы – 5,28 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Бағамдар материал әзірленген сәттегі жағдай бойынша берілді. Күн ішінде олар өзгеруі мүмкін.
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