20 қарашада Астана, Алматы және Шымкентте доллар, еуро және рубль қанша тұрады
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір АҚШ доллары – 448,72 теңге, бір еуро – 493,86 теңге, бір Ресей рублі – 5,49 теңге.
Астана
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 456 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 493 теңге, сату бағамы – 503 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,47 теңге.
Алматы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,7 теңге, сату бағамы – 455,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 495,5 теңге, сату бағамы – 500,5 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,23 теңге, сату бағамы – 5,35 теңге.
Шымкент
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 451 теңге, сату бағамы – 455,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 494,8 теңге, сату бағамы – 500 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,31 теңге.
Бұл бағамдар материал әзірленген сәттегі деректерге негізделген. Күн ішінде валюта бағамы өзгеруі мүмкін.