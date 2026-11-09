9 қарашадағы валюта бағамы: Астана мен Алматының айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қанша тұрады
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір АҚШ доллары – 447,14 теңге, бір еуро – 499,54 теңге, бір Ресей рублі – 5,46 теңге.
Астана
Елордадағы айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.
Еуроны орта есеппен 499 теңгеден сатып алып, 509 теңгеден сатады.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.
Алматы
Алматыдағы айырбастау пункттерінде долларды орта есеппен 448,8 теңгеден сатып алып, 450,6 теңгеден сатады.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499,2 теңге, сату бағамы – 504,1 теңге.
Рубльді орта есеппен 5,19 теңгеден сатып алып, 5,29 теңгеден сатады.
Шымкент
Шымкенттегі айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 450,5 теңге.
Еуроны орта есеппен 500,7 теңгеден сатып алып, 505,4 теңгеден сатады.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,21 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәтте өзекті болды. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.