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9 қарашадағы валюта бағамы: Астана мен Алматының айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қанша тұрады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 9 қарашада түске дейін Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынғанына шолу жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір АҚШ доллары – 447,14 теңге, бір еуро – 499,54 теңге, бір Ресей рублі – 5,46 теңге.

Астана

Елордадағы айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.

Еуроны орта есеппен 499 теңгеден сатып алып, 509 теңгеден сатады.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,13 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.

Алматы

Алматыдағы айырбастау пункттерінде долларды орта есеппен 448,8 теңгеден сатып алып, 450,6 теңгеден сатады.

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499,2 теңге, сату бағамы – 504,1 теңге.

Рубльді орта есеппен 5,19 теңгеден сатып алып, 5,29 теңгеден сатады.

Шымкент

Шымкенттегі айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 449 теңге, сату бағамы – 450,5 теңге.

Еуроны орта есеппен 500,7 теңгеден сатып алып, 505,4 теңгеден сатады.

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,21 теңге, сату бағамы – 5,28 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәтте өзекті болды. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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