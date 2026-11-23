Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу үшін теориялық емтиханды онлайн қалай тапсыруға болады
Фото: Zakon.kz
Қазақстанда енді жүргізуші куәлігін алу үшін теориялық емтиханды ХҚКО-ға бармай-ақ тапсыруға болады. Бұл туралы 2026 жылғы 23 қарашада eGov.kz порталы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
"Жол жүрісі қағидалары бойынша теориялық емтиханды қашықтан тапсыруға болады. Ол үшін компьютер немесе ноутбук қажет. Жаңа формат уақыт үнемдеуге және тестілеуден өзіңізге ыңғайлы жерде өтуге мүмкіндік береді. Теориялық емтиханды ХҚКО-да да тапсыруға болады", – деп хабарлады eGov.kz.
Онлайн емтиханға eGov Mobile арқылы қалай жазылуға болады?
- eGov Mobile қосымшасындағы есептік жазбаңызға кіріңіз.
- "ХҚКО қызметтері" бөліміне өтіп, "Теориялық емтиханды онлайн тапсыру" қызметін таңдаңыз.
- Жүргізуші куәлігінің тиісті санатын таңдаңыз.
- 1414 нөмірінен келген SMS арқылы дербес деректеріңізге қол жеткізуге келісім беріңіз.
- Қызмет ақысын төлеңіз.
- eGov-тағы жеке кабинетіңізден емтиханға арналған жеке сілтемені алыңыз.
Сілтемені компьютерден немесе ноутбуктен ашуға болады. Ол төлем жасалған сәттен бастап 30 күн бойы жарамды.
Емтихан кезінде қатысушының жеке басы расталып, тестілеу барысы бақыланады. Жеке сілтемені тек өтініш берген адамның өзі пайдалана алады.
Бұған дейін де Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу тәртібі жеңілдетілген еді. Емтиханнан бірінші рет өте алмасаңыз, оны келесі жұмыс күні қайта тапсыра аласыз. Талпыныс санына шектеу жоқ. Ал теориялық емтиханнан өтіп, көлік жүргізу сынағынан өте алмасаңыз, келесі жолы тек практикалық емтиханды қайта тапсырасыз.
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