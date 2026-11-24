Бектенов кибершабуыл мен апат қаупін ескеріп, байланыс желілерінің осал тұстарын алдын ала анықтауды тапсырды
Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 24 қарашада Үкімет отырысында интернет-алаяқтыққа қарсы күресті неліктен күшейту қажет екенін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Үкімет басшысы қазіргі кезде байланыс аса маңызды инфрақұрылымның бір бөлігі екенін атап өтті.
"Кибершабуыл, апат немесе жекелеген байланыс тораптарының істен шығуы бір мезетте миллиондаған пайдаланушыға әсер етіп, өмірлік маңызы бар қызметтердің жұмысын бұзуы мүмкін. Сондықтан оқиға болғаннан кейін ғана шара қолданумен шектелуге болмайды. Желінің осал тұстарын алдын ала анықтап, негізгі байланыс арналарының резервін жасақтау және операторлардың штаттан тыс жағдайларға дайындығын тұрақты тексеріп отыру қажет", – деді Олжас Бектенов.
Премьер-министр Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне уәкілетті органдармен және байланыс операторларымен бірлесіп, үш ай ішінде аса маңызды байланыс желілерінің тұрақтылығын бағалауды тапсырды. Министрлік анықталған тәуекелдерді жою жөніндегі нақты жоспар ұсынуға тиіс.
Бұған дейін Олжас Бектенов Aitu ұлттық мессенджерін енгізуді жеделдетуді тапсырған еді. Оның айтуынша, бұл бағыттағы жұмыс тым баяу жүріп жатыр.
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