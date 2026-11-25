25 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 458,28 теңге, еуро – 501,45 теңге, рубль – 5,59 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Сатып алу – 453 теңге;
Сату – 460 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Сатып алу – 495 теңге;
Сату – 505 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Сатып алу – 5,25 теңге;
Сату – 5,45 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Сатып алу – 455,7 теңге;
Сату – 458,2 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Сатып алу – 499,2 теңге;
Сату – 504 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Сатып алу – 5,26 теңге;
Сату – 5,38 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Сатып алу – 455,8 теңге;
Сату – 458,9 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Сатып алу – 498,6 теңге;
Сату – 504 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Сатып алу – 5,28 теңге;
Сату – 5,35 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін.