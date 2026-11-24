Астана, Алматы және Шымкенттің айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша бір АҚШ доллары – 455,12 теңге, бір еуро – 498,99 теңге, бір Ресей рублі – 5,55 теңге.
Астана
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 453 теңге, сату бағамы – 460 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 495 теңге, сату бағамы – 505 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,2 теңге, сату бағамы – 5,4 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 456,7 теңге, сату бағамы – 459,4 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 498,6 теңге, сату бағамы – 503,4 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,39 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттерінде долларды сатып алудың орташа бағамы – 455,5 теңге, сату бағамы – 459,7 теңге.
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 497,9 теңге, сату бағамы – 503,1 теңге.
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,27 теңге, сату бағамы – 5,33 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал әзірленген сәтте өзекті болды. Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.