9 қазандағы валюта бағамы: Астана, Алматы және Шымкент
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 9 қазанның бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау пункттерінде белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 448,94 теңге, еуро – 502,05 теңге, рубль – 5,26 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 449 теңге, сату – 456 теңге.
- Еуро: сатып алу – 500 теңге, сату – 510 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,37 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 450 теңге, сату – 454,5 теңге.
- Еуро: сатып алу – 505 теңге, сату – 510 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,12 теңге, сату – 5,24 теңге.
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 452,3 теңге, сату – 454,6 теңге.
- Еуро: сатып алу – 505,3 теңге, сату – 511,5 теңге.
- Рубль: сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,22 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript