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9 қазандағы валюта бағамы: Астана, Алматы және Шымкент

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 11:16 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 9 қазанның бірінші жартысында Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау пункттерінде белгіленген доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллар бағамы – 448,94 теңге, еуро – 502,05 теңге, рубль – 5,26 теңге.

Астана

- Доллар: сатып алу – 449 теңге, сату – 456 теңге.

- Еуро: сатып алу – 500 теңге, сату – 510 теңге.

- Рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,37 теңге.

Алматы

- Доллар: сатып алу – 450 теңге, сату – 454,5 теңге.

- Еуро: сатып алу – 505 теңге, сату – 510 теңге.

- Рубль: сатып алу – 5,12 теңге, сату – 5,24 теңге.

Шымкент

- Доллар: сатып алу – 452,3 теңге, сату – 454,6 теңге.

- Еуро: сатып алу – 505,3 теңге, сату – 511,5 теңге.

- Рубль: сатып алу – 5,15 теңге, сату – 5,22 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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