Фильмдерге прокаттау куәлігін беру тәртібі өзгерді
Жаңа талаптарға сәйкес, қызмет көрсетушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің қызметкері өтініш тіркелген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Егер тексеру барысында өтініште немесе ұсынылған құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталса, құжаттардың нысаны мен мазмұны белгіленген талаптарға сәйкес келмесе немесе қажетті құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, мемлекеттік қызмет көрсету уақытша тоқтатылады.
Мұндай жағдайда қызмет көрсетушінің шешімі негізінде анықталған кемшіліктерді жою үшін екі жұмыс күні беріледі.
Ұсынылған құжаттардың толық еместігі анықталған жағдайда екі жұмыс күні ішінде қызмет алушының порталдағы жеке кабинетіне мемлекеттік қызмет көрсетудің уақытша тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберіледі. Хабарлама уәкілетті орган басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат түрінде жолданады.
Мемлекеттік қызмет көрсету рәсімі тиісті хабарлама қызмет алушының порталдағы жеке кабинетіне жіберілген күннен бастап тоқтатыла тұрады.
Қызмет алушыға анықталған қателер мен дәлсіздіктерді түзету үшін хабарлама жіберілген күннен бастап екі жұмыс күнінен аспайтын мерзім беріледі. Осы мерзім ішінде ол түзетілген құжаттарды қайта ұсына алады.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің уақытша тоқтатылған кезеңі қызмет көрсетудің жалпы мерзіміне есептелмейді.
Ұсынылған құжаттардағы қателер мен дәлсіздіктер жойылғаннан кейін қызмет көрсетуші мемлекеттік қызмет көрсетуді қайта бастау туралы шешім қабылдайды. Осы шешім қабылданған күннен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің есептелуі қайта жалғасады.
Егер өтініште немесе құжаттарда анықталған қателер мен дәлсіздіктер белгіленген мерзімде түзетілмесе, қызмет көрсетушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің қызметкері мемлекеттік қызмет көрсетуді уақытша тоқтату мерзімі аяқталған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды. Ол кинематография саласындағы уәкілетті орган басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат түрінде өтініш берушінің порталдағы жеке кабинетіне жіберіледі.
Қызмет алушы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болған себептерді жойған жағдайда қызметті алу үшін қайта өтініш бере алады.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болатын жағдайлар:
- қызмет алушының немесе мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректер мен мәліметтердің ҚР нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
- мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті келісу туралы сұрау салуға уәкілетті мемлекеттік органның теріс жауап беруі, сондай-ақ сараптаманың, зерттеудің немесе тексерудің теріс қорытындысы;
- қызмет алушыға қатысты белгілі бір мемлекеттік қызметті алуды талап ететін қызметпен немесе оның жекелеген түрлерімен айналысуға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;
- қызмет алушыны мемлекеттік қызмет алуға байланысты арнайы құқықтан айыру туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы;
- "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" заңның 8-бабына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті, қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге қызмет алушының келісім бермеуі;
- мемлекеттік қызмет көрсетуді уақытша тоқтату мерзімі аяқталғанға дейін анықталған кемшіліктердің жойылмауы.
Бұйрық 2026 жылғы 5 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.