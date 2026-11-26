Қарудың криминалистикалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды беру тәртібі қалай өзгерді
Қағидаларда заңды тұлғалардың өтініш беру тәртібі нақтыланды. Қызметті алу үшін заңды тұлға өтінішті қызмет көрсетушінің кеңсесіне немесе портал арқылы береді. Өтінішпен бірге қажетті құжаттар мен сынақтан өткізілетін бұйымдарды ұсынады.
Қызмет көрсетуші мына жағдайларда өтінішті цифрлық күту парағы арқылы қабылдайды:
- өтініште, құжаттарда немесе сынаққа ұсынылған бұйымдарға қатысты қателер не дәлсіздіктер анықталса;
- ұсынылған материалдар нысаны мен мазмұны бойынша белгіленген талаптарға сай келмесе;
- құжаттар мен сынаққа қажетті бұйымдар толық ұсынылмаса.
Қате анықталған жағдайда қызмет көрсетуші құжаттарды, соның ішінде олардың түпнұсқаларын және сынаққа ұсынылған бұйымдарды сақтауға қабылдамай, өтініш берушіге қайтарады. Бұл тәртіп өтініш пен құжаттар "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры арқылы берілген жағдайда қолданылмайды.
Қызмет тегін көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі – 13 жұмыс күні.
Өтініш беруші анықталған кемшіліктерді түзеткеннен кейін, қызмет көрсету тоқтатыла тұрған мерзім ішінде өтінішін, құжаттары мен сынаққа қажетті бұйымдарды қайта ұсынады.
Өтініш берушіге анықталған кемшіліктерді түзету үшін екі жұмыс күні беріледі. Бұл уақыт мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы мерзіміне кірмейді әрі одан аспауға тиіс.
Кемшіліктер түзетілсе, өтініш берушінің алғаш жүгінген күні өтініштің, құжаттардың және сынаққа ұсынылған бұйымдардың қабылданған күні болып есептеледі. Қызмет көрсету мерзімін есептеу кемшіліктер түзетілген сәттен бастап жалғасады.
Өтініш беруші кемшіліктерді белгіленген мерзімде түзетпесе, қызмет көрсетуші өтініш пен құжаттарды қабылдаудан бас тартып, себебін жазбаша хабарлайды.
Сынақ барысында бұйымдардың азаматтық және қызметтік қаруға, олардың патрондарына, сондай-ақ құрылымы жағынан қаруға ұқсас бұйымдарға қойылатын криминалистикалық талаптарға сай келмейтіні анықталса, қызмет көрсетуші олардың осы талаптарға сәйкес келмейтіні туралы қорытынды береді.
Бұйрық 2026 жылғы 6 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.