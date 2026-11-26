Алматыда жаңбыр мен қар жауып, күн суытады: 27–29 қарашада Астана мен Шымкентте ауа райы қандай болады
"Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі 2026 жылғы 27, 28 және 29 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынды.
Астана
27 қарашада күн бұлтты болады. Ара-тұра жауын-шашын түседі, негізінен қар жауады. Жаяу бұрқасын соғып, көктайғақ болады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с, ал түнде және таңертең кей уақытта 23–28 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде де, күндіз де 0…−2 °C болады.
28 қарашада күн бұлтты, ара-тұра қар жауады. Боран соғып, көктайғақ болады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, екпіні 17–22 м/с-қа дейін жетеді. Түнде де, күндіз де 5–7 градус аяз болады.
29 қарашада күн бұлтты, ара-тұра қар жауады. Түнде жаяу бұрқасын соғады. Батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, түнде және таңертең екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде −8…−10 °C, күндіз −5…−7 °C болады.
Алматы
27 қарашада күн ала бұлтты болады. Жаңбыр мен қар жауып, кей уақытта жауын-шашын күшейеді. Тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +3…+5 °C, күндіз +5…+7 °C болады.
28 қарашада күн ала бұлтты, түнде жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-шығысқа ауысады. Желдің жылдамдығы 3–8 м/с болады. Ауа температурасы түнде +2…+4 °C, күндіз +6…+8 °C болады.
29 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 0…+2 °C, күндіз +6…+8 °C болады.
Шымкент
27 қарашада күн ала бұлтты болады. Түнде және таңертең жаңбыр жауып, тұман түседі. Оңтүстік-батыстан 2–7 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +4…+6 °C, күндіз +8…+10 °C болады.
28 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-шығысқа ауысады. Желдің жылдамдығы 3–8 м/с болады. Ауа температурасы түнде +2…+4 °C, күндіз +8…+10 °C болады.
29 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 0…+2 °C, күндіз +6…+8 °C болады.
Қазақстан бойынша 2026 жылғы 26–28 қарашаға арналған ауа райы болжамын осы жерден оқи аласыздар.